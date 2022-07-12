〈房產〉桃園威均青塘園每坪58萬元 奪區域豪宅交易第一高價

房仲業者統計桃園實價登錄，總價逾 4000 萬以上預售和成屋交易中，由位於青埔高鐵特區內的「威均青塘園」，最高以每坪 58 萬元，拿下桃園今年最高單價豪宅頭銜，其次為位於經國特區內的「中悅松花園」以每坪 47 萬元居第二位，緊接在後則是由位於高鐵特區內的京懋敦和，最高有 46.4 萬元記錄。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，今年上半年桃園十大豪宅，中古豪宅仍舊屹立不搖，主要是尚有黃金地段絕佳區位優勢，以及伴有交通、產業或重大建設與大型綠地公園或景觀周邊推案，加上具有口碑建商為主，以及高規格且完善的社區管理，則可收服買家進而入手。

進一步觀察十大豪宅，各有三個社區在中正藝文商圈與青埔高鐵特區內，另兩個社區座落經國重劃區內以及各一個社區在中路特區與小檜溪重劃區內，且 10 筆中有 6 筆是預售屋交易。

江怡慧表示，過去桃園豪宅聚落北有藝文，南有海華，這次則以重劃區脫穎而出，且前十名社區中有六成，由桃園豪宅指標品牌中悅系列佔據桃園豪宅市場，突顯桃園購屋者對於建商品牌認同度極高。

台灣房屋高鐵領航直營店店長沈宥達指出，過去南桃園豪宅聚落以海華 SOGO 商圈為主，現在南桃園豪宅聚落在青埔地區逐漸形成，主要受惠於高鐵帶動以及各項建設與政府大力推動區域發展有關，加上桃園航空城計劃交織發展，帶動區域人口聚集，促使青埔成為桃園豪宅的另一大新聚落。