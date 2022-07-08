台積電6月營收1758億元寫次高 Q2首破5000億元創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公告 6 月營收 1758.74 億元，較上月下滑約 5%，中止連 2 月創新高，但仍改寫單月次高，第二季營收達 5341.4 億元，季增 8.77%，為單季首度衝破 5000 億元大關，創新高，並超越財測高標，上半年累計營收也突破兆元關卡，再創同期新高。

台積電 6 月營收月減 5.3%，年增 18.5%；第二季營收 5341.4 億元，年增 43.5%；上半年累計營收 1 兆 252.17 億元，年增 39.6%。

台積電估，第二季美元營收將達 176-182 億美元，若以 1 美元兌新台幣 28.8 元計算，整季營收估達 5068.8-5241.6 億美元，相當於季增 3.2-6.7%，毛利率估 56-58%，營益率 45-47%，雙率都再高於上季的 55.6%、45.6%。

台積電第一季受惠新台幣實際匯率為 27.95 元兌 1 美元，較原預估的 27.6 元兌 1 美元有利，使單季毛利率高於預期約 0.5 個百分點；隨著第二季新台幣進一步走貶，平均匯率也低於台積電原預估的 28.8 元，貶破 29 元關卡，預期將成為推升第二季毛利率持續向上的一大助力。

半導體產業景氣修正已成市場共識，研調機構 TrendForce 最新報告指出，隨著晶圓代工廠砍單潮擴大，下半年 12 吋成熟製程稼動率將由滿載下滑至約 95%，先進製程雖同樣受智慧型手機市況疲弱影響，但高效運算需求穩定，7 奈米與 6 奈米因應產品組合調整，產能利用率將略微下滑至 95-99%，最先進製程 5 奈米與 4 奈米則在新品驅動下，維持近滿載。

台積電將於 7 月 14 日召開法說，法說前夕外資多空論戰再起，美系外資最新報告力挺，看好台積電在產業下行循環中，仍擁有市占率優勢，加上平均單價提升、受惠全球數位轉型浪潮，且環繞閘極 (GAA) 技術、2.5 與 3D 封裝等技術領先地位不變，重申加碼評等，目標價 650 元，並直言以 12 倍本益比來看，台積電股價已跌過頭。

台積電第一季法說會時上調今年營收成長，有機會超越前次預估的 24-29%，但在近期傳出三大客戶蘋果、超微 (AMD-US) 、輝達 (NVDA-US) 調整訂單下，市場憂心，第三季半導體產業恐旺季不旺，台積電也可能因此下修全年營收展望。