成霖Q2認列深圳廠遷廠損失10.71億元 影響EPS 2.99元

成霖 (9934-TW) 今 (10) 日發布重大訊息指出，深圳廠配合前公司廠區所在地未來都市更新計畫之政策及時間表，將水五金組裝工廠搬遷至東莞市麻涌鎮的工廠基地，預計 2023 年底完成遷移，遷廠案將在第二季提列 10.71 億元的損失，影響第二季每股純益 2.99 元。

成霖對於華南廠遷廠案強調，目前深圳廠區持續營運中，並將在明年底前與新建的東莞廠銜接生產，經過營運調整，成霖未來將更專注在品牌事業的經營，以達成獲利結構更穩定及具備長期向上提升空間的條件。

成霖集團財務長陳宗民指出，成霖實業深圳廠為配合福海街道辦對目前公司廠區所在地未來都市更新計畫的政策及時間表，將水五金組裝工廠搬遷至東莞市麻涌鎮的工廠基地，預計明年底完成遷移。新廠搭配成霖於東莞市麻涌鎮「豪丰環保電鍍園區」內的電鍍廠，將打造為成霖集團新世代水五金製造基地，加速創新集團之水五金製程。

陳宗民指出，因應此生產基地的移轉，成霖將提列包括員工離職補償金及相關資產減損等一次性損失人民幣 2.41 億元，合計約新台幣 10.71 億元。目前成霖資金足以支應相關費用，不影響日常營運活動。

成霖指出，為配合成霖主力發展自有品牌的長期策略目標，興建新廠將著重於自有品牌所需的核心技術、製程工藝和設計創新，並且提升供應鏈的韌性及彈性，以強化自有品牌 GERBER 及 LENZ 在市場的競爭力，達到更穩健的獲利結構，並配合陶瓷產品的成長，為成霖長期發展及獲利打下新的根基。

成霖第一季稅後虧損 6136 萬元，每股虧損 0.17 元。上半年營收 104.28 億元，年增 5.94%。