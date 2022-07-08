南亞科6月營收探18個月低點 Q2季減近1成 華邦電持平

記憶體廠南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 今 (8) 日同步公告 6 月營收，南亞科為 52.35 億元，受客戶調整庫存、市況修正影響，營收月減 15.53%，探近 18 個月低點，第二季則季減近 1 成；華邦電 6 月營收 89.03 億元，月增 0.9%，第二季則較第一季微幅成長 0.5%，表現持穩。

南亞科 6 月營收 52.35 億元，年減 31.47%；第二季營收 180.31 億元，季減 9.6%，年減 20.35%；上半年累計營收 379.77 億元，年減 5.92%。

展望第三季，南亞科認為，通膨已影響全球消費者信心，第三季雖逢旺季，但市場看來會持續修正，若通膨情況持續，第四季市況可能延續，整體而言，今年營運可能與去年表現接近或微幅衰退。

華邦電 6 月營收 89.03 億元，年增 2.07%；第二季營收 266.47 億元，季增 0.5%，年增 5.6%；上半年累計營收 531.6 億元，年增 14.18%。

受消費性電子需求下滑影響，下半年低容量 NOR Flash 價格恐走跌，但隨著車用、5G 等應用市場成長，高容量 NOR Flash 需求持續看增，價格也相對穩健，華邦電正逐步提升高容量產品比重，下半年可望達整體 NOR Flash 產品的 4-5 成，助攻毛利率向上。

