南亞科6月營收探18個月低點 Q2季減近1成 華邦電持平

記憶體廠南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 今 (8) 日同步公告 6 月營收,南亞科為 52.35 億元,受客戶調整庫存、市況修正影響,營收月減 15.53%,探近 18 個月低點,第二季則季減近 1 成;華邦電 6 月營收 89.03 億元,月增 0.9%,第二季則較第一季微幅成長 0.5%,表現持穩。

南亞科 6 月營收 52.35 億元,年減 31.47%;第二季營收 180.31 億元,季減 9.6%,年減 20.35%;上半年累計營收 379.77 億元,年減 5.92%。

展望第三季,南亞科認為,通膨已影響全球消費者信心,第三季雖逢旺季,但市場看來會持續修正,若通膨情況持續,第四季市況可能延續,整體而言,今年營運可能與去年表現接近或微幅衰退。

華邦電 6 月營收 89.03 億元,年增 2.07%;第二季營收 266.47 億元,季增 0.5%,年增 5.6%;上半年累計營收 531.6 億元,年增 14.18%。

受消費性電子需求下滑影響,下半年低容量 NOR Flash 價格恐走跌,但隨著車用、5G 等應用市場成長,高容量 NOR Flash 需求持續看增,價格也相對穩健,華邦電正逐步提升高容量產品比重,下半年可望達整體 NOR Flash 產品的 4-5 成,助攻毛利率向上。