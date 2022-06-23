〈南亞科新廠動土〉年產能規模超過50萬片 2025年裝機投產

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (23) 日舉行新廠動土典禮，因應未來市場需求及擴大台灣 DRAM 產業發展，將投資新台幣 3000 億元，興建一座雙層無塵室新廠，預計 2025 年開始裝機投產，年產能超過 50 萬片。

吳嘉昭致詞時表示，南亞科創立至今已 27 年，期間歷經許多次產業不景氣及同業整併的艱困挑戰，尤其 2008 年金融海嘯期間，全球 DRAM 廠除韓國三星外都遭受鉅額虧損，部分廠商甚至破產倒閉，當時普遍不看好 dram 產業前景，且台塑企業本業也面臨不景氣營運壓力。

不過，吳嘉昭指出，總裁王文淵為保有台灣電子產業關鍵零件的使命，仍拍板決定由台塑企業全力支持南亞科辦理增資、度過難關。

吳嘉昭表示，DRAM 是所有電子產品智慧化關鍵零件，近期發展的 AI、大數據、5G 與自駕車、物聯網需求增加，預估每年位元成長率 15-20%，為掌握 DRAM 技術，自主研發 10 奈米級，5 年來研發經費增加 3 倍，研發人員擴充千人規模。

吳嘉昭指出，第一世代 1A 已試產成功，下半年量產，第二代 1B 也在試產中，第三代 1C 在設計研發階段，並正進行應用於 1D 的 EUV 技術研發工作。

總經理李培瑛表示，新廠第一階段將採第二世代、第三世代投產，月產能 1.5 萬片，接下來則會視客戶需求與市場走向。

在 EUV 機台導入方面，李培瑛表示，第四代 1D 將導入 EUV，初期設備需求量不高，從投產時間與設備需求量來看，在 EUV 設備機台取得上應該不是大問題。

南亞科新廠基地包括主廠房、研發大樓及水資源再生中心，同時也將興建 EUV 極紫外光微影設備獨立廠房，並將運用 AI 智慧製造技術，全面提升製程效率。

南亞科新廠規劃分三階段進行擴建，完成後月產能可達 4.5 萬片晶圓，晶粒位元產出將成長 120%，每年預估可創造超過 700 億元產值。

南亞科今日在泰山南林科技園區舉行新廠動土典禮，除台塑企業總裁王文淵、南亞科董事長吳嘉昭外，包括總統蔡英文、新北市長侯友宜、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等中央及地方首長均出席。