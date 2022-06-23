〈南亞科新廠動土〉李培瑛：Q3市況會持續修正 今年營運可能微幅衰退

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (23) 日舉行新廠動土典禮，李培瑛表示，受通膨因素影響，下半年挑戰會稍微高一點，第三季市況看來會持續修正，今年營運估與去年相近或微幅衰退。

談及通膨，李培瑛表示，今年看起來黑天鵝還蠻多的，市場各種負面因素大家都看得到，尤其封城、通膨等，使消費者信心受影響，但波動是正常的，雖然市場起伏，但南亞科擁有多元化產品、客戶 800 多家，營運預期相對穩定，明年市場可望回復。

董事長吳嘉昭指出，受通膨、中國封城等因素影響消費者信心與供應鏈穩定性，預期消費性產品需求會趨緩，但南亞科著重利基型產品、比重達 8 成，加上自主研發技術，相對具有競爭力。

李培瑛並認為，短期市場雖有波動，但 DRAM 是智慧世代關鍵零組件，加上產品多元化，包括 5G 、AI 與智慧型產品等，DRAM 是長期發展的產業，會繼續深耕。

展望第三季，李培瑛認為，雖然是旺季，但通膨已影響全球消費者信心，第三季市場看來會持續修正，若通膨情況持續，第四季市況可能延續。

就各應用來看，李培瑛表示，客戶庫存調整持續進行中，除 PC、手機與消費性產品，目前需求最強勁的伺服器雲端需求遲早會受影響，也可能面臨調整，預估第三、四季伺服器 DRAM 需求將比原先預期稍微差一些，但預期只是短期現象，長期需求還是持續成長。

整體而言，李培瑛認為，上半年營運表現還不錯，但受通膨因素影響，DRAM 價格較去年下修，今年營運可能與去年表現接近或微幅衰退。

雖然近期市況修正，不過，李培瑛說，今年資本支出維持不變，但有些設備交期因素影響，部分支出金額可能遞延。