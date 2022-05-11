福斯汽車將在美推出Scout電動SUV 挑戰福特GM和Rivian

知情人士周三 (11 日) 表示，福斯汽車計劃推出 Scout 品牌的全電動皮卡和 SUV，以擴大其美國電動車市場。

知情人士說，這家汽車製造商將在新品牌上投資約 1 億歐元（1.0552 億美元），可能會尋求來自投資人或 IPO 尋求外部資金以擴大其生產能力。

福斯汽車發言人證實，福斯汽車監事會將在周三稍晚時的會議上「決定這個議題」，並表示將在稍後作出說明。

由 International Harvester 製造的 Scout 和 Travelall 車款功能和風格，是底特律三大汽車製造商熱銷的 SUV 的先驅，比如福特 (F-US) 的 Bronco 或通用汽車 (GM-US) 的雪佛蘭 Suburban。

Harvester 在 1970 年代中期的石油危機衝擊後，於 1980 年停止生產 Scout 和 Traveall，因為它進行了企業重組。

但 Scout 的「外觀」仍然存在於福特目前的 Bronco 和電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 的 R1 皮卡和 SUV 系列等車輛中。

《華爾街日報》周二 (10 日) 報導，福斯希望最終在美國每年銷售多達 25 萬輛 Scout 品牌汽車，並於 2026 年開始生產。

福斯於去年年底首次披露它正在考慮使用 Scout 的名稱。這家德國汽車製造商的 Traton SE 業務於 2020 年收購了擁有 Scout 名稱的美國卡車製造商 Navistar。

通用汽車在 2020 年表示，它將重新使用悍馬的名稱來製造電動版 SUV 和皮卡車，並且截至 3 月 31 日，它已在美國交車 100 輛悍馬 EV 皮卡。