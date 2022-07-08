英國最快9月選出新首相 誰是強生接班者？

英國首相強生在黨內同志逼宮下，周四 (7 日) 辭去保守黨黨魁並連帶卸任首相，結束醜聞不斷的三年任期，但強生已表示將擔任看守內閣首相直到選出繼任者。據了解，保守黨希望在 9 月選出新首相，盡可能縮短政治真空期。

強生的首相任期動盪起伏，先是在 2020 年成為英國脫歐的英雄，面對 Covid-19 疫情爆發宣布全境封城，但他多次因為疫情期間的表現受抨擊，去年 12 月底違反防疫規定多次舉辦派對的「派對門」事件，更讓民調大跌，導致今年 5 月保守黨在地方選舉落敗。保守黨國會議員的一連串醜聞最終壓垮強生，包括財政大臣、衛生大臣在內，多名內閣官員近日請辭表達立場。

強生周四在唐寧街 10 號前的演說表示，「放棄世界上最棒的工作」讓他相當難過，但現在是該休息的時候了。

強生正式請辭後，英鎊兌美元周四攀高 0.85% 至 1.2018 美元，英國富時 100 指數收漲 1.1%。有分析指出，首相候選人可能取消提高企業稅的計畫以爭取支持，這將有利於英國股市。

保守黨最快 9 月選出黨魁

保守黨將在下周宣布新黨魁選舉時程表，知情人士透露，負責制定黨魁競選規則的「1922 委員會」，希望選舉的第一階段能在 7 月 21 日、也就是英國國會夏季休會以前完成，這個階段由保守黨議員舉行多輪不記名投票，直到選出兩位決選者。

第二階段則需花費約六個禮拜，由基層黨員對最終兩人進行決選，獲勝者將成為保守黨黨魁和英國首相。

強生宣布請辭，英國進入政治真空期。(圖: AFP)

針對強生擔任看守首相一事，商務大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 等保守黨人紛紛表達疑慮。如果強生留任未獲保守黨支持，將由伊莉莎白女王指派另一名保守黨議員擔任代理首相，最可能的人選是現任副首相拉布 (Dominic Rabb)。

誰是接班人

目前不清楚有多少人會出馬角逐首相的位置，CNBC、華爾街日報 (WSJ) 等媒體整理出幾個呼聲較高的可能接班人選，包括現任外交部長、負責與歐盟談判脫歐的特拉斯 (Liz Truss)；前財政部長、有印裔身分的蘇納克 (Rishi Sunak)；主導英國援助烏克蘭事務的國防部長華勒斯 (Ben Wallace)；支持脫歐的貿易部長摩丹特 (Penny Mordaunt)。

今年 46 歲的英國外交大臣特拉斯。(圖: AFP)

其它被點名的人選還有：2019 年與強生角逐黨魁屈居第二的前任衛生部長韓特 (Jeremy Hunt)；剛接任財政部長、曾任教育部長的查哈威 (Nadhim Zahawi)；前衛生部長賈維德 (Sajid Javid) 等。

這些被點名的人都還沒有正式宣布競選黨魁的意願，只有司法大臣 Suella Braverman 已表態參選。

根據 YouGov 對 716 名保守黨人的民調結果，華勒斯和摩丹特支持率相當，約 13%，接著為蘇納克的 10% 和特拉斯的 8%。

觀察英國首相近年變動，強生是在 2019 年接替深陷脫歐僵局的前任首相梅伊 (Theresa May) 上台的，梅伊的前任卡麥隆 (David Cameron)，則是因脫歐公投弄巧成拙，而提前下台。