2021年度日本國內IA架構伺服器出貨金額衰退7%、出貨台數減少5%

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 周四 (7 日) 公布，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 日本國內的伺服器出貨統計。占整體市場絕大多數的 IA(Intel Architecture) 架構伺服器出貨金額年減 7% 至 1688 億日圓、出貨台數年減 5% 至 22 萬 445 台。主要是受到晶片短缺和供應鏈混亂影響。

此外，2021 年度日本國內的 UNIX 伺服器出貨金額年減 18% 至 231 億日圓、出貨台數年減 19% 至 2248 台；大型主機 (Mainframe Computer) 出貨金額年減 2% 至 297 億日圓、出貨台數年減 18% 至 131 台。

JEITA 表示，COVID-19 疫情造成消費停滯、加上全球性的晶片短缺和供應鏈混亂問題，都影響到伺服器的出貨表現。

而在今後展望方面，JEITA 認為疫情加速了人們在全新生活樣式的因應腳步，企業活動則在遠距工作和電子方式處理會計資料進行因應，加上政府機關推動數位化，大數據相關的高速運算分析，以及利用 AI 人工智慧來提升生產效率和價值創造的「社會 5.0」(Society 5.0)，和 5G 通訊等的帶動下，預料將出現更進一步的伺服器需求。