伺服器下半年出貨存隱憂 記憶體廠營運恐有壓

據研調機構 TrendForce 研究顯示，全球第三季伺服器整機出貨仍可望成長，但北美四大 CSP 業者超額下單，恐導致後續出現訂單調節；隨著伺服器全年出貨可能下修，將壓抑下半年 DRAM 廠南亞科 (2408-TW)、模組廠威剛 (3260-TW)、宇瞻 (8271-TW)、十銓 (4967-TW) 等伺服器 DRAM 應用成長動能。

DRAM 市場近來受通膨等大因素影響，PC、手機及消費性電子等應用需求放緩，南亞科就認為，除 PC、手機與消費性產品，目前需求最強勁的伺服器雲端需求遲早會受影響，也可能面臨調整，預估第三、四季伺服器 DRAM 需求將較原先預期稍微差一些。

不過，南亞科也預期，這只是短期現象，短期市場雖有波動，但 DRAM 是智慧世代關鍵零組件，加上產品多元化，包括 5G 、AI 與智慧型產品等，DRAM 是長期發展的產業，長期需求還是持續成長。

TrendForce 指出，先前伺服器廠在 ODMs 的生產計畫開始慢慢降溫，加上上海疫情封控後，部分 ODM 廠區生產受影響，包含 Dell 與 HPE 在內的生產計畫均明顯遞延，但短期內不至於影響整體出貨表現，預估第三季全球伺服器整機出貨量仍將季增 6.5%。

TrendForce 表示，目前未看到北美四大 CSP 業者下調伺服器訂單跡象，但自疫情起產業即面臨供應鏈問題，買方紛紛提高物料庫存，以避免缺料造成整機無法出貨，導致伺服器市場出現超額訂購現象，不排除後續 CSP 業者出現訂單調節的可能，進而使全年伺服器出貨量略為下修。