Q3全球伺服器出貨可望季增6.5% 全年保持正成長

近期伺服器產業雜音不斷，研調機構 TrendForce(集邦) 今 (28) 日指出，在 ODMs 生產計劃降溫、長短料週期改善下，伺服器主板供應商備料力道逐步趨緩，但認為短期並不影響伺服器出貨表現，估今年第三季全球伺服器整機出貨量仍將季增 6.5%，全年也可望維持正成長，估年增 5.1%。

集邦預期，今年第二季全球伺服器整機出貨量將季增 15.6%，第三季也可望保持季增 6.5% 水準，第四季則將小幅衰退 5.7%，整體而言，下半年伺服器需求將受到長短料調節而存在下行風險，但今年全年伺服器仍可望維持正成長，估出貨量年增 5.1%。

值得注意的是，第二季中國上海面臨疫情封控，集邦表示，部分 ODM 廠區生產受到影響，其中，以英業達 (2356-TW) 為首的企業訂單首當其衝，包含戴爾 (DELL-US) 與惠普 (HPE-US) 等在內的生產計畫均出現明顯遞延。

集邦進一步指出，目前並未觀察到北美四大 CSP 業者下調伺服器訂單跡象，但自疫情以來，伺服器供應鏈也面臨長短料供應問題，部分買方為達成生產目標，有提高物料庫存的現象，進而導致伺服器市場出現超額訂購現象，因此後續也不排除 CSP 業者出現訂單調節的可能性。

中國一線物連網服務業者則受政府對於能耗與互聯網業務政策執行下，調整伺服器拉貨力道，集邦表示，截至目前包含百度、阿里巴巴、騰訊皆下調今年採購規模，其中又以騰訊下修幅度最為明顯，不過，字節跳動受惠旗下 TikTok 業務發展，拉貨力道並未放緩。

此外，集邦認為，中國政府提出的「東數西算工程」，也將帶動前驅性伺服器建置，觀察除過往動能較強勁的中國移動開始陸續增單外，包含中國電信、中國聯通也加大對伺服器標案規模，可望支撐今年中國伺服器市場需求。