AMD新處理器秋季上市 美銀預期伺服器營收大有斬獲

AMD (AMD-US) 周一 (23 日) 在 Computex 2022 貿易展上推出 Ryzen 7000 系列桌上型處理器，3 年來首次在處理器產品上採用新製程，強化與英特爾 (INTC-US) 之間的競爭。

AMD 表示，Ryzen 7000 系列為基於 Zen 4 的架構，採用台積電 5 奈米製程，效能提升百分比 2 位數，預定今秋上市，代表當前處理器已自 2019 年 7 奈米節點製程向前邁進一大步。

AMD 也為新處理器推出 AM5 新主機板，支援 DDR5 和 PCI Express 5.0 技術在內的多項新功能，分別可實現更快速的記憶和儲存性能表現。

AM5 主機板的出現應可提振美光 (MU-US) 等記憶體製造商。與 DDR4 相比，DDR5 記憶體技術更高階，定價也更高。

美銀分析師 Vivek Arya 樂觀預期，隨著新品問世，AMD 將能夠在多個產品類別中拿下市占率。

他周日重申其「買進」評級，目標價 160 美元。「AMD 擁有設計敏捷性、管理層已經證實的執行力、產品路線一致性，以及強大的代工量 / 成本支持，這些可助 AMD 的 PC + 伺服器營收占比翻倍。」

AMD 周一小漲 1.68% 至每股 95.07 美元。

對 AMD 投資者來說，今年是艱困的一年，在 PC 市場走疲、全球經濟放緩等恐懼之下，AMD 年初迄今共下跌 35%。追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares Semiconductor ETF (SOXX-US) 下跌 27%。

股價雖然低迷，AMD 卻在市場上斬獲，根據 Mercury Research 的數據，與去年同期相比，AMD 在第一季 X86 處理器市場上從英特爾手上搶走約 7 個百分點的市占率。

如果此趨勢持續下去，加上 AMD 的新產品推動，最終可望提振股價。