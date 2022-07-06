鉅亨美股雷達：市場關注Fed會議紀要 特斯拉6月中國製電動車銷量月增1.42倍

美股重要看點：

美聯準會 (Fed) 利率決議會議紀要將公布，市場將從中尋找後續政策線索。今日也將公布 6 月服務業 PMI 終值、ISM 非製造業指數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.824%，美股期貨週三 (6 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.12%，標普 500 期貨跌 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 0.18%。

投資人正在等待周三下午 2 點發布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新貨幣政策會議紀錄，以尋求有關政策收緊路徑的跡象。

最近幾周，隨著經濟數據疲軟，市場越來越擔心經濟衰退的可能性，而聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 已承諾採取積極行動來對抗飆升的通膨。但如果 Fed 過度大幅升息，隨後的經濟放緩可能會陷入衰退。

摩根大通經濟學家上周大幅調降美國經濟成長預期。第 2 季 GDP 成長預期從之前的 2.5% 調降至 1%，第 3 季 GDP 成長預期則從 2% 調降至 1%。

被稱為「末日博士」的紐約大學經濟學家魯比尼也認為，美國正走向一場嚴重的衰退，這場危機可能導致股市進一步下跌 50%，任何反彈都是「死貓反彈」。

Horizon Investments 投資長拉德納 (Scott Ladner) 聲稱：「接下來美股可能還要跌 10%，上漲時機未至。市場迅速觸底需要 Fed 政策的轉變，但未來幾個月不可能出現這種情況。」「目前，市場普遍預計 Fed 將繼續升息以遏制通膨，而不是像 2008 年或者 2020 年那樣『撒錢』。」

大摩策略師威爾森 (Michael J. Wilson) 指出，標普 500 指數需再下跌 15-20% 至 3 000 點左右，才能完全反映出經濟萎縮的規模。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月服務業 PMI 終值，預估 51.6，前值 51.6

美國 6 月 ISM 非製造業指數，預估 54.3，前值 55.9

重要個股動態：

中國乘用車協會 (CPCA) 周三 (6 日) 公布初步估計顯示，美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 6 月售出約 78000 輛中國製造的電動車。

這比 5 月特斯拉售出的 32165 輛成長了 142%；較一年前成長 135%。根據其內部生產備忘錄，特斯拉的目標是 6 月在上海廠生產超過 71000 輛車。

該廠正在進行升級以提高產量，為此它在 7 月前 2 周暫停大部分生產。目標是最終每周生產 22000 輛車。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

有消息指出，「股神」巴菲特執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway) ，可能近日趁能源股走跌之際，將西方石油 (OXY-US) 的持股增至 20%，未來將於財報中反映西方石油的部分獲利。若消息屬實，波克夏海瑟威最快將於 7 日向美國證管會 (SEC) 提交相關文件。

波克夏目前共持有西方石油 1.634 億股，持股比例達到 17.4%，市值約為 100 億美元。每股持股價在 57 至 60 美元之間。波克夏如今已是西方石油最大股東，Refinitiv 數據顯示，波克夏持股數量較第二大股東先鋒集團 (Vanguard) 高出約 60%。

OXY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美銀全球研究部門數據指出，Meta (META-US) 股票具吸引力，且是表現最好的網路股之一，因其股票已經完全反映經濟衰退的風險。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 上周向員工表示，公司面臨「近期史上所見最嚴重的衰退」，而作為回應，該科技巨頭計劃縮減招聘規模、減少支出並淘汰表現不佳的員工。

分析師 Justin Post 周一 (5 日) 認為，Meta 管理層的謹慎評論對股東來說是個好消息。他重申 Meta 股票的買進評級以及 233 美元的目標價，主張該公司有能力透過削減支出來抵擋經濟放緩的衝擊。