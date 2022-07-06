股價已完全反映經濟衰退 美銀喊買Meta：遭低估最嚴重的網路股

美銀全球研究部門數據指出，Meta (META-US) 股票具吸引力，且是表現最好的網路股之一，因其股票已經完全反映經濟衰退的風險。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 上周向員工表示，公司面臨「近期史上所見最嚴重的衰退」，而作為回應，該科技巨頭計劃縮減招聘規模、減少支出並淘汰表現不佳的員工。

分析師 Justin Post 周一 (5 日) 認為，Meta 管理層的謹慎評論對股東來說是個好消息。他重申 Meta 股票的買進評級以及 233 美元的目標價，主張該公司有能力透過削減支出來抵擋經濟放緩的衝擊。

他寫道，Meta 是網路股中經濟衰退最嚴重的股票，「我們認為，期待下降也是 Meta 股價相較正面的因素，以及較同業更靈活的費用彈性，加上利潤更健康，可讓人不那麼擔心自由現金流。」

在周二美股早盤大跌、S&P 500 指數午盤下跌 1.5% 之際，Meta 仍上漲 2% 以上，最終 S&P 500 指數反彈收升 0.16%，而 Meta 漲幅則擴大到 5.10%，收每股 168.19 美元。

然而，Meta 今年迄今股價仍下跌 50%，係因投資者越來越擔心該社交媒體公司的成長放緩，以及短影音 app 抖音的競爭越來越劇烈，同業競爭恐瓜分消費者的關注和廣告營收。

分析師表示，儘管存在這些挑戰，Meta 今年獲利仍會成長，即使經濟進入衰退，因為 Meta 可以削減長期投資的支出並減少員工的獎金。另外，Meta 自家的短片格式 Reels 的用戶參與度正在上升，為 Meta 公司帶來獲利商機。

最終，美銀分析師，對於一家擁有財務資源的公司來說，Meta 股票的估值太低了。 FactSet 的數據顯示，以 2023 年預估 EPS 計算，該股現行股價本益比約 12，低於 S&P 500 指數成分股約 14.5 的本益比。

Post 寫道：「Meta 股價較 S&P 折價，且手上有大量現金，可以利用股價錯估的機會來執行庫藏股。」