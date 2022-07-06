瑞信再砍標普500年底預估值 但並非擔憂經濟衰退

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師周二 (5 日) 再度調降 2022 年底標普 500 指數預估值，料該指數將在年底達 4300 點，但並非出自於對經濟衰退的擔憂。

以 Jonathan Golub 為首的瑞信分析師團隊將標普 500 預估值自 4900 點下調至 4300 點，並表示，下修預估值主要反映的是估值資本成本的上升，並非對經濟衰退的擔憂。

標普 500 周二 (5 日) 收在 3831.39 點，若按瑞信的預估值來看，代表該指數在年底前還有 12.2% 的上漲空間。

瑞信曾在 12 月 8 日發布報告，將標普 500 預估值自 5000 點調高至 5200 點，部份與強勁的經濟增長預期有關，但今年投資人普遍為聯準會 (Fed) 收緊政策導致經濟衰退感到擔憂。

對此，瑞信分析師認為即使經濟增長正在放緩，但這並非衰退。

考量到當前獲利趨勢加上名目 GDP 走高，瑞信分析師重申，2022 年和 2023 年標普 500 企業 EPS 將分別增長 12.2% 和 8.5%，至 235 美元和 255 美元。

瑞信預期，今年標普 500 企業 EPS 將較去年同期增長 12.2% 至 235 美元。(圖：MarketWatch)

瑞信分析師說：「經濟衰退最明確的特徵是就業市場崩潰，且消費者和企業無法履行財務義務，雖然目前正在經歷經濟增長顯著放緩的階段，但沒有發生上述情況。」

Golub 表示，即使聯準會收緊貨幣政策，經濟學家仍預期今年實質 GDP 增長率將達 2.5%。這是基於名目 GDP 增長 8.4% 和通膨率 2.5% 所衡量出的共識預期。

除了瑞信之外，華爾街投行也陸續下修 2022 年標普 500 指數預估值，花旗 (Citi) 分析師上月下旬將標普預估值下修 500 點、砍至 4200 點，RBC Capital Markets 則自 5050 點下修至 4860 點。