特斯拉交車量兩年來首見下滑 華爾街紛紛調降展望

特斯拉第 2 季交車量較第 1 季下滑 18%，是兩年來首見季比減少，在生產瓶頸、高通膨侵蝕利潤等因素的影響下，華爾街分析師紛紛加入調降特斯拉展望的行列。

特斯拉上周六公布，第 2 季全球交車量為 25 萬 4,695 輛，雖比去年同期增加 27%，但低於第 1 季和去年第 4 季，也不如低於分析師所估的 26.4 萬輛，反映中國防疫封控令特斯拉暫時關閉上海廠的影響。

但特斯拉表示，6 月產量創新高，顯示隨著中國防疫力道鬆綁、上海廠正在積極提升產量。特斯拉未公布 6 月產量數字，第 2 季產量為 25 萬 8,580 輛。

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (5 日) 在長假後的第一個交易日逆轉收高，上漲 2.55% 至每股 699.20 美元，今年來跌幅仍達 35%，遠超過標普 500 約 21% 跌幅。美股周一因獨立紀念日休市。

特斯拉將在美股 7 月 20 日盤後公布第 2 季財報，FactSet 訪調分析師預測調整後 EPS 為 1.91 美元，營收 170 億美元，優於第 2 季的每股 1.45 美元、營收 120 億美元。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 一口氣調降特斯拉的第 2 季和全年 EPS，以及目標價，主因是德國柏林和美國奧斯汀廠可能有特定的執行問題。執行長馬斯克最近把這兩地工廠描述為「損失數十億美元」的燒錢大坑。

Brinkmann 把目標價從每股 395 美元降為每股 385 美元，代表目前股價還有約 40% 下跌空間。他對全年 EPS 的預估 從 11.50 美元降至 10.80 美元，第 2 季 EPS 從 2.26 美元砍為 1.70 美元。

Hargreaves Lansdown 分析師 Susannah Streeter 說：「特斯拉就像在打地鼠，一個問題解決得愈快，另一個問題就會浮現。」

CFRA 分析師 Garrett Nelson 同樣擔憂柏林和奧斯汀廠進度，因而把 12 個月目標價下修 100 美元，降為 1100 美元，2022 全年調整後 EPS 從 10.85 美元調降為 10.6 美元。

高盛分析師 Mark Delaney 也以同樣理由加入調降行列，第 2 季 EPS 預測值從 1.24 美元降至 0.68 美元，汽車毛利潤估從 26.5% 降為 25.5%，全年 EPS 由 10.20 降至 10 美元。

但 Delaney 仍維持 1000 美元目標價和買進評等。

Wedbush 的 Dan Ives 保持 1000 美元目標價和買進評等，但不忘警告，對特斯拉來說，「房間裡的大象」(指顯而易見卻鮮少被提起的麻煩) 將是經濟衰退風險和需求下滑。

Ives 說：「雖然偏弱的總經因素明顯影響未來幾季的需求優勢，但我們預期，市場對特斯拉需求仍強，明年全球需求可能達到 200 萬輛以上，另一方面，考量柏林、奧斯汀和恢復正常的上海廠，產能可以超過需求。」