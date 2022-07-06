擔憂經濟衰退 全球企業債務八年來首度下降

全球企業債務負擔八年來首度下降，原因是融資成本飆升，且企業擔憂經濟陷入衰退。

全球資產管理公司駿利亨德森（Janus Henderson）發布的企業債務指數顯示，截至 3 月的 12 個月中，全球企業淨債務減少近 2%，為 2014 年以來首度下滑。駿利亨德森周三（6 日）預測，到 2023 年 3 月，全球 8.15 兆美元的企業債務，可能進一步縮減 2,700 億美元。

企業負債減少，原因是央行升息壓制通膨，導致新信用成本飆升，企業遠離市場，最終債券供應不足。

駿利亨德森投資組合經理人 Tom Ross 表示，企業發債不足，是因為許多公司做出正確決定，並未過度擴張；「坦率說，再融資門檻真的很低」，他指的是未來幾年到期債務借款人不得不再度融資的規模。

彭博彙編的數據顯示，過去三年，已開發經濟體的企業每年償還逾 2 兆美元的美元、歐元及英鎊債務。2023 年和 2024 年到期債務金額約 1.5 兆美元，到 2026 年才會再度逼近 2 兆美元大關。

企業沒有強制出售的新債，使企業免受 2009 年以來最高再融資成本的影響。如今全球高評級債券的殖利率，比票面利率高 125 個基點，而全球高評級債券殖利率，代表企業必須支付的舉債成本。

野村控股則表示，明年美國、歐元區、英國、日本、南韓、澳洲及加拿大的經濟都會陷入衰退。

野村亞洲（日本除外）全球市場研究部門主管 Rob Subbaraman 周二說：「許多央行已轉向，基本上現在只有單一任務，就是壓制通膨。貨幣政策的公信力太珍貴，不能丟，所以他們會很激進。這意味前置式升息。事實上，許多已開發經濟體正陷入衰退。」