巴菲特傳對西方石油持股比例增至20% 引發市場收購猜想

據《巴隆周刊》報導，有消息指出，「股神」巴菲特執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway) ，可能近日趁能源股走跌之際，將西方石油 (OXY-US) 的持股增至 20%，未來將於財報中反映西方石油的部分獲利。若消息屬實，波克夏海瑟威最快將於 7 日向美國證管會 (SEC) 提交相關文件。

波克夏目前共持有西方石油 1.634 億股，持股比例達到 17.4%，市值約為 100 億美元。每股持股價在 57 至 60 美元之間。波克夏如今已是西方石油最大股東，Refinitiv 數據顯示，波克夏持股數量較第二大股東先鋒集團 (Vanguard) 高出約 60%。

波克夏的舉動也引發外界對於收購西方石油的臆測。Truist Securities 分析師 Neal Dingmann 發布的報告表示，若西方石油公司債達到投資等級，獲得波克夏收購要約的機會很大，他也看好收購交易幫助波克夏實現更多樣化的能源投資組合。

SEC 文件顯示，波克夏海瑟威上周三 (29 日) 至周五 (1 日) 期間，才剛以約 5.82 億美元的價格，買進 990 萬股的西方石油。 此外，波克夏還以 50 億美元價格，另外買進西方石油 8390 萬股的認股權證。

西方石油週二收跌 2.20% 至每股 59.11 美元，今年來股價大漲 90.31%，除了巴菲特之外，俄烏戰爭導致油價大漲也是帶動股價攀高的重要因素。

摩根大通 (小摩) 先前發布一份報告警示，7 大工業國集團 (G7) 若對俄國石油價格設置上限，恐引發俄羅斯報復性減產，最壞的情況可能讓國際油價飆升到每桶 380 美元。