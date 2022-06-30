AI獨角獸商湯科技股價暴跌51% 閉鎖期到期

人工智慧（AI）獨角獸公司商湯科技 (00020-HK) 股價周四（30 日）盤中暴跌 51%，原因是首次公開發行股票（IPO）閉鎖期到期，商湯科技管理層則宣示自願將閉鎖期延長六個月。

商湯科技股價周四盤中最低跌至每股 2.91 港元，創歷史新低，並跌破 IPO 發行價。IPO 閉鎖期周三到期，涉及 234 億股股票，占商湯科技總股本的比率為 73%。

商湯科技周四上午發布公告，表示管理團隊部分成員做出自願禁售承諾，宣示在 12 月 29 日前，不會出售 20.02 億股 B 類股份，占已發行股份總數的比率約 5.98%。商湯科技並表示，管理層對公司的長期價值與前景充滿信心。

港股投資人表示，雖然管理層自願禁售股份，但與解禁總量相比，比率不到 6%，「等待多年的投資人們終於可以退出了，誰跑得快，誰優先鎖定收益」。

商湯科技在上市前引入九名基石投資人，分別是中國誠通旗下的混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛集團、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、國泰君安、香港科技園、希瑪眼科、泰州文旅，總計認購股份數量達到 10.33 億股。

一名投資人認為，商湯科技股價重挫的導火線，是股票解禁，但本質是估值過高。商湯長期未獲利，以及 AI 產業化前景不明，導致該公司一直備受質疑。

去年 12 月 30 日，商湯科技赴港掛牌上市，股價最高暴漲逾 23%，市值一度高達 1,500 億港元。此後商湯科技更連日走高，市值曾突破 3,000 億港元。