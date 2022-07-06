〈房產〉大同區大樓租金稱霸北市 平均投報率3%

台北市就業、就學機會多，租屋需求也相對高，但是高房價讓租金投報表現普遍不理想，房仲業者依據實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區公寓及華廈大樓的平均租金及平均房價，投報率冠軍是大同區的華廈大樓，平均投報率達 3.2%，平均租金每坪 1721 元為北市最高，成為台北市租金雙冠王。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，近幾年非高價地段推不少小坪數大樓物件，不僅房價相對低、好入手，靠近捷運站的房屋頗受租屋族喜愛，因此租金投報率反而出色。

統計台北市各行政區的公寓及華廈大樓租金投報率，大同區的華廈大樓平均租金每坪 1721 元，投報率約 3.2%，公寓租金每坪 1093 元，投報率約 2.7%，大同區無論大樓或公寓的租金投報率都高於其他行政區。大家房屋中山捷運加盟店店東丁彥宏指出，距離捷運站近的大樓小坪數、套房物件租金單價可超過 1600 元，跟大安區、信義區屋齡、屋況相當的物件相比，每月總租金可少 3000-4000 元，價格具有競爭力，

此外，京站套房有三鐵共構及交九轉運站的交通便利性，住宅下方即為百貨賣場，租金上看每坪 2500 元，拉高大同區平均租金，至於大同區的公寓雖然平均租金不高，不過房價門檻低，不少投資置產族看好老公寓的都更價值，購入再出租，鄰近捷運站者租金投報率表現不俗。

台北市各行政區租金投報率多數落在 2-2.4%，且過半行政區的大樓租金投報低於公寓，郎美囡分析，除了中山區、萬華區、北投區因小坪數及套房的供給量大，租客在大樓住宅的選擇多、意願高，大樓租金投報率高於公寓，一般而言，同區域大樓的房價遠高於公寓，但租金水平未必有巨幅落差，故公寓的租金投報優於大樓，不少包租公、包租婆也因此鎖定公寓租賃。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨提醒，房屋出租，除了有租金收益，還能期待房屋增值，確實是理想的投資方式，但養房子不僅有貸款負擔，還有裝修成本、管理費、房屋稅、地價稅等支出，實務上也常有租客能否穩定付租、妥善使用房屋的問題，若以收租金為訴求，持有房屋及管理上的成本及風險，也需一併考量。



