北市16.22年不吃不喝才買得起房 台南房價所得比升至9.2倍

內政部今 (5) 日發布今年第一季房價負擔能力指標，全國房價所得比為 9.58 倍，較上季上升 0.12 倍，較去年同期上升 0.45 倍，其中，台北市房價所得比 16.22 倍，較前一季略降 0.07 倍，也就是須不吃不喝 16.22 年，才能買得起房子，值得注意的是，台南市房價所得比增至 9.2 倍，較去年同期增加 1.42 倍，上升速度最快。

比較全國房價所得比，台北市 16.22 倍，居全台之冠，其次為新北市 12.85 倍，台中市 11.26 倍位列第三，宜蘭縣 9.63 倍、台南市及新竹縣 9.2 倍緊追在後。



根據內政部統計，全國房貸負擔率為 38.35%，較上季增加 0.52%，較去年同期增加 1.81%，變動幅度穩定，房價負擔能力維持「略低」等級。

內政部表示，分析第一季全國房貸負擔率變動原因，其中中位數住宅價格較上季上升 20 萬元，使負擔率增加 0.92%，五大銀行平均購屋貸款利率上升 0.016%；而中位數家戶可支配所得增加 1.20%，僅使負擔率減少 0.45%，因此，首季全國房貸負擔率季增 0.52%，主要為住宅價格上升所致。

就六都來看，台北市、新北市房貸負擔率為 64.91%、51.45%，房價負擔能力屬「過低」等級；台中市為 45.08% 屬「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市分別為 36.84%、35.59%、31.50%，均屬「略低」等級。

與前一季相較，台北市、桃園市因家庭可支配所得增幅大於中位數住宅價格增幅，本季貸款負擔率分別下降 0.18%、0.26%，購屋負擔略有改善，其餘 4 個直轄市均較前一季上升。

在 14 縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市等 5 縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣等 9 個縣市。