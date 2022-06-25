羅素指數調整 Meta、Zoom、Netflix轉為價值股

富時羅素 (FTSE Russell) 調整成分股將在周五 (24 日) 盤後生效，牽動約 11 兆美元資金，激化美股動盪，其中羅素 1000 成長股和價值股之間的轉變或許最值得關注。

《華爾街日報》報導，周五收盤後，Meta Platforms (META-US)，Netflix (NFLX-US)、Pinterest (PINS-US)、Zoom Video Communications (ZM-US) 和 PayPal (PYPL-US) 在羅素 1000 價值股指數中的權重都將提高，在成長股指數中的權重下降。

這些不是通常被視為價值股的股票，但其數據符合富時羅素的標準。

富時羅素使用 3 個因素來判斷一檔股票屬於價值股或者成長股，或兩者兼具。這些因素包括：未來 2 年的中期營收成長預期、過去 5 年的每股銷售額 (SPS) 成長，以及股價淨值比 (PBR)。

根據這些標準上的相對排名，一檔股票可以被完全歸屬於價值股或成長股其中一種分指數，也可以橫跨兩種各佔一半，或者其中一種 90%，另一種 10%。其在整體羅素 1000 指數中的權重取決於公司的市值。

富時羅素在其他指數中也用同樣方法分類成長股和價值股，包括羅素 2000 指數和羅素微型股。

一旦指數重組完成，以羅素 1000 價值股 (RLV-US) 指數為基準的基金經理很快就能探索新選擇。

這些曾被視為成長股中堅力量的股票過去一年跌幅驚人。Meta 股價下跌 51%、Netflix 下跌 63%、Zoom 下跌 68%、Pinterest 下跌 72%，PayPal 下跌 74%。大幅走跌拖累了股票的 PBR，使其價值權重上升。

與此同時，其中幾家公司近況不佳，例如 Netflix 訂閱人數下降、Meta 和 Pinterest 的廣告業務成長前景惡化，分析師因而下調其銷售成長預期。在周五重組後，他們將在價值股和成長股中都有一席之地。

過去一年，羅素 1000 成長指數整體下跌 18%，而羅素 1000 價值指數則下跌 9%。

儘管近期表現不佳，成長型股票相對於價值型股票仍然昂貴，但已遠低於新冠疫情牛市時的峰值。目前羅素 1000 成長指數的本益比 (P/E) 只較羅素 1000 價值指數高 7.8 個基點，而非去年接近 15 個基點的溢價。

根據瑞信分析師 Jonathan Golub 的說法，這兩項分指數之間的本益比長期差距是 4.8 個基點。上一回這兩項分指數本益比相同時是在 2008-2009 年全球金融危機期間的熊市期間。