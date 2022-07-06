巴克萊： 數位廣告出現「完美風暴」 

巴克萊週二 (5 日) 下調 Meta 等社群媒體公司的目標價，理由是數位廣告領域的「完美風暴」以及結構性逆風已經到來。

巴克萊分析師 Ross Sandler 週二發布一項報告指出，鑑於第二季整體網際網路生態系統的支出和轉化率下降，來自 TikTok 和蘋果 (AAPL-US) 等新挑戰加劇，以及明顯的艱難競爭，數位廣告的一場完美風暴已經到來。

Sandler 稱，TikTok 和蘋果在 2022 年搶食 Google、臉書、亞馬遜的數位廣告業務，預測 TikTok 2022 年的廣告收入 (不包括中國) 有望從 40 億美元增加到 120 億美元以上，而蘋果悄悄進軍數位廣告領域，營收估計超過 70 億美元。

蘋果悄悄進軍數位廣告領域，今年營收估計超過 70 億美元 (圖片：AFP)

Sandler 表示：「整個數位廣告業的增長率預計僅年增 3%，目前估值已反映我們認為的一些情況，希望第二季的財測指引為未來的估值處於正確位置奠定基礎，從而使這些依賴數位廣告的社群媒體股價能夠穩定下來。」

Sandler 下調三大社群媒體公司的目標價，將 Meta (META-US) 目標價從 370 美元下修到 280 美元，重申「增持」股價評級，將 Pinterest (PINS-US) 目標價從 24 美元下修到 20 美元，維持「持平大盤」，以及將 Snap (SNAP-US) 目標價從 42 美元下修到 20 美元，並維持「增持」評級。

儘管巴克萊發布利空報告，這三檔股票仍跟著廣泛科技股同歡，Meta (META-US) 週二大漲 5.10%、Pinterest (PINS-US) 飆漲 8.12%、Snap (SNAP-US) 噴漲 9.19%。