為經濟衰退做準備 傳Meta將今年工程師招聘計畫大砍三成

Meta Platforms(META-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 周四 (30 日) 向員工表示，今年會將招聘工程師的計畫縮減至少三成，警告應為嚴重的經濟衰退做好準備。

根據路透取得的內部音訊，祖克伯在每周一次的 Q&A 時間向員工表示：「如果要賭的話，我會說這可能是我們在近代歷史所看過最嚴重的經濟衰退之一。」

祖克伯表示，Meta 已將今年的工程師招聘目標從下前的約 1 萬名調降至約 6,000 至 7,000 名。除了減少招聘人數外，公司還保留部分職缺，以應對流失的人力，同時加大績效管理力道，淘汰不適任的員工。

根據路透取得的內部備忘錄，面對總體經濟壓力與隱私新制對廣告業務帶來的衝擊，Meta 下半年將展開營運精簡。

產品長 Chris Cox 於備忘錄表示：「我必須強調，我們正處於嚴峻時期，阻力相當大。我們需要在增長放緩的環境中完美運行，不應該期待有大量新的工程師和預算湧入。」

Meta 發言人發布聲明說：「這份備忘錄是建立在先前財報揭露的挑戰與機遇之上，我們正在努力解決這些問題。」上述指引是來自 Meta 高管的最新預測，在廣告銷售和用戶增長放緩的情況下，Meta 今年已削減多數業務成本。