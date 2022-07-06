〈紐約匯市〉衰退焦慮加深 美元指數衝破106關卡 歐元貶至近20年新低

對能源危機加劇經濟衰退的擔憂，周二 (5 日) 拖累歐元跌至近 20 年低點，美元指數則在全球避險買盤支撐下衝破 106 關卡，加元、挪威克朗和澳幣等商品貨幣均隨油價暴跌走貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.31%，報 106.51，創約 20 年新高，盤中最高達 106.79。

經濟衰退擔憂削弱風險胃納，並提升對美國公債的需求，10 年期美債殖利率周二暴跌，使長短天期殖利率曲線出現近三周來首度倒掛。

TD Ameritrade 交易策略師 Shawn Cruz 表示，對經濟活動的預期明顯下滑，推升對美元資產需求，德國的消息也促使投資人進行大範圍的重新評估。

經濟數據顯示，受俄烏戰爭影響，德國日前公布 5 月進出口為 30 多年來首度出現貿易逆差，考量到德國經濟高度仰賴出口，這也是該國經濟面臨壓力的最新跡象。

另一方面，歐元區周二公布 6 月綜合採購經理人指數 (PMI) 跌至 16 個月低點，顯示商業活動增長急劇放緩。

歐元兌美元重挫近 1.5% 至 1.0265 美元，盤中最低觸及 1.0235 美元，是 2002 年 12 月以來最低。歐元貶值反映歐洲經濟面臨的困境，即在通膨飆升和衰退可能性之間徘徊。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 指出，有跡象顯示歐洲能源危機迫在眉睫，加上對經濟的擔憂升溫，促使歐元暴跌。他認為相較於先前，如今歐元區陷入經濟衰退的威脅更加顯著。

強勢美元連帶打壓英鎊，兌美元匯率貶 1.23% 至 1.1952 美元，盤中一度跌破 1.19 美元，是 2020 年 3 月以來最低。

對能源價格飆漲引爆經濟衰退的疑慮，近來使英鎊承受龐大壓力，英國衛生大臣和財政大臣相繼辭職後，英鎊周二盤中小幅走低，隨後跌勢稍為收斂。

國際油價暴跌反映出市場對經濟衰退恐抑制需求感到焦慮，布蘭特原油期貨周二收跌逾 9% 至每桶 102.77 美元，WTI 原油期貨收跌 8.2% 至每桶 100 美元下方。

對大宗商品價格走勢敏感的澳幣、挪威克朗與加幣重貶，其中，加元兌美元跌 1.35% 至 1.3030 加幣，一度貶至 2020 年 11 月以來最低。

澳幣兌美元跌 1% 至 0.6796 美元，挪威克朗兌美元貶 2.43% 至 10.0652 克朗兌 1 美元。

美元兌日圓升 0.09% 至 135.8 日圓，美元兌瑞士法郎漲 0.77% 至 0.9682 法郎。

截至台灣時間周三 (6 日) 約 6:00 價格：