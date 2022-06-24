經濟衰退前景壟罩 谷歌、Meta、推特目標價遭大砍

由於經濟衰退前景和升息引起擔憂，投資人對成長型股票的興趣大失，Alphabet 、Meta Platforms 和其他大型科技公司的估值在過去幾個月裡經歷重大修正，其中營收來源仰賴廣告的網路公司受創尤其嚴重，因為經濟衰退時期，各企業的廣告支出通常會下降。

這樣的預期令 Loop Capital 分析師 Rob Sanderson 下調數家大型網路廣告商的目標價，包括谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 和推特 (TWTR-US)。

Sanderson 對 Alphabet 目標價自 3400 美元下修至 2765 美元；他對 Meta 的目標價自 230 美元下調至 180 美元；推特的目標價則自 51 美元調降至 43 美元。

Sanderson 周四報告指出：「鑑於能見度有限、持續的供應鏈問題和俄烏危機，無論我們實際上是處於衰退還是經濟放緩，我們預期數位公司在新一輪財報法說會上發佈的財測將非常溫和，且可能選擇不發佈財測的企業也不少。」

該分析師預期，當前的共識會侵蝕 250 億美元的廣告需求，表明 2024 年的營收可能較其涵蓋的網路公司當前共識下降 4% 至 5%。

儘管 Sanderson 大幅下調谷歌目標價，但仍維持「買進」評級，他認為，目前為止谷歌在充滿挑戰的宏觀經濟環境中表現得更好。但該公司仍面臨風險，包括競爭加劇、監管審查以及谷歌雲端平台無法獲利的情況。

該分析師對 Meta 和推特維持「續抱」評級。

谷歌周四股價上升 0.68% 至每股 2244.84 美元；Meta 上漲 1.86% 至每股 158.75 美元；推特上漲 0.39% 至每股 38.68 美元。

