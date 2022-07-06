從市場波動中受益 達里歐的橋水基金上半年投報率達32%

金融行情普遍重挫之際，知情人士透露，橋水聯合 (Bridgewater Associates) 的主力避險基金上半年仍交出 32% 的傲人績效，從劇烈的市場波動中獲益。

根據消息來源，達里歐 (Ray Dalio) 創立的橋水向 Pure Alpha II 基金的投資人表示，6 月上漲 4.8%，使其自 1991 年創立以來的年化報酬率上升到 11.4%。

和許多從各國總體經濟不穩定中獲利的宏觀策略基金一樣，Pure Alpha 正從多年的低潮中脫困。該基金 2020 年下跌 12.6%，數個法人客戶因此撤出資金，但去年開始反彈，交出約 8% 的績效，十年的年化報酬率跟著轉正。

目前各國央行正積極升息對抗通膨，知情人士透露，受益於美國聯準會 (Fed) 升息，Pure Alpha(18% 波動率) 避險基金扣除交易費的淨回報增加。升息往往會導致資產價格劇烈震盪，例如今年上半年，標普 500 指數共下跌約 20%。

根據消息來源，橋水交易的市場有 65% 都賺錢，優於歷史均值 55%，在利率、股票、大宗商品、主權債及公司債、已開發市場貨幣等都有所斬獲，並抵銷在新興市場貨幣等資產的虧損。

橋水管理約 1500 億美元資產，包括避險基金和純做多基金。該公司高層人事最近有所異動，任命 Nir Bar Dea 和 Mark Bertolinii 為共同執行長，並成立一個投資委員會，成員包含共同投資長 Greg Jensen 和 Bob Prince。