超越特斯拉！上半年比亞迪登全球電動車銷售冠軍

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周日（3 日）公布 6 月產銷快報，數據顯示上半年電動車銷量激增 315% 至逾 64 萬輛，超越特斯拉 (TSLA-US) ，榮登全球電動車銷售冠軍。

比亞迪周日發布的數據顯示，上半年電動車銷量較去年同期驟增 315% 至 64.14 萬輛。

相較下，上半年特斯拉的全球交車量為 56.4 萬輛，大增 46%。上季特斯拉交車量約 25.47 萬輛，較前季降 18%，為特斯拉兩年來首度季度交車量下滑。

比亞迪銷量大舉超車特斯拉，凸顯供應鏈韌性對電動車的重要性。上半年比亞迪多座中國工廠陸續投產，產能持續擴張，月度銷量也從去年底的約 9 萬輛，擴大至逾 10 萬。

受深圳、西安等地疫情影響，比亞迪的產能利用率在 4-5 月一度下滑，但隨著中國疫情受到控制，6 月銷量衝上 13.4 萬輛，改寫歷史新高。

特斯拉則顯得有點不順。雖然特斯拉在中國的「超級工廠」已逐漸回到疫情前水準，且 6 月電動車產量創新高，但電池短缺和供應鏈受阻，不禁讓執行長馬斯克大嘆，在美國、德國的兩座「超級工廠」已成為「超級錢坑」，燒掉數十億美元。

原本美德兩座「超級工廠」是特斯拉銷量提升的基石，年規劃產能 50 萬輛，如今反成產能攔路虎，馬斯克直言，「過去兩年的供應鏈中斷絕對是惡夢，一件接著一件，我們還沒走出困境」。