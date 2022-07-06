傳拜登僅考慮取消價值100億美元的中國商品關稅

《POLITICO》週二報導，美國總統拜登僅考慮對價值 100 億美元的中國商品取消關稅，同時為企業啟動新的豁免申請程序。

拜登政府在檢視對中國輸美商品關稅可能的調整，期望來降低持續惡化的通膨，《彭博》早前引述消息人士透露，拜登最快本週宣布取消對部分中國消費品加徵的關稅，並可能啟動一項針對產業補貼的新調查，最終可能導致華府在科技等戰略領域加徵更多關稅。消息人士說，拜登尚未做出最終決定，並可能延後宣布時間。

《POLITICO》週二報導進一步指出，拜登政府目前僅考慮小額中國關稅減免方案。



根據政府內部正在討論的一項計畫，拜登將針對 3700 億美元中價值 100 億美元的中國商品取消關稅，範圍涉及腳踏車等消費性商品。此外，美國貿易代表署 (USTR) 將會啟動新關稅豁免申請程序，還會根據 301 條款就中國補貼戰略產業展開新的調查。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週二回應，拜登政府仍在研究對中國加徵關稅的選項。

中國官媒提到，對於美方可能削減關稅沒必要過於樂觀，美國只是為了緩解通膨，對中國的高科技制裁沒有鬆動分毫。

美國近期通膨率飆升逾 8%，經濟學家認為削減關稅會使美國總體通膨率降低約 0.3 個百分點，影響相當有限。投行巴克萊表示，美國取消部分中國商品的關稅是杯水車薪，對美國通膨和人民幣只會產生適度的影響。

彭博經濟學家也認為，取消部分關稅對美國通膨的影響將是有限的，因為受貿易戰關稅影響的中國進口商品僅占美國消費商品的一小部分，食品、能源和住房成本帶來的高通膨，比電子產品、紡織品、玩具、家具、寢具用品更重要。

分析師認為，美光 (MU-US) 和英特爾 (INTC-US) 等晶片製造商都依賴中國市場，容易受到貿易緊張局勢的影響，儘管削減關稅影響通膨有限，美中任何好消息都有助於科技股攀升。