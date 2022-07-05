渣打：聯準會下半年再升6碼 台股下修壓力大

通膨壓力可能加快聯準會升息步伐，渣打銀行表示，預期聯準會下半年將升息 6 碼，建議投資策略可適度「減股增債」，至於台股大盤下修壓力仍大，短線可觀察權王台積電 (2330-TW) 法說會釋出的訊息，觀察景氣下行速度是否加快。

渣打銀行財富管理處投資策略部負責人劉家豪說，台股自 6 月起隨美股費城半導體指數走跌，權值股台積電更是明顯走跌，儘管台積電先前法說會對景氣展望樂觀，但仍要留意科技業庫存是否在第 3 季進入修正階段。

劉家豪說，台積電的客戶包括超微 (AMD) 與輝達 (NVDIA) 的拉貨速度開始放緩，恐將使稼動率跟著下降，加上市場對於抽單疑慮仍在，因此台積電下周法說會所釋出的客戶訂單訊息，就能判斷這波股市跌勢是市場修正的開始，還是提前反應過度。

劉家豪認為，隨著市場對於經濟基本面疑慮加深，加上技術面轉空與終端需求趨緩，讓大盤下行壓力變大，因此即便短線反彈，也可能是技術性反彈，建議投資人謹慎調節為宜。

在總經面部分，渣打銀行認為，下半年通膨回落的速度應該不會太快，研判聯準會第 3 季仍將保持激進姿態，預估下半年還會升息 6 碼，在俄烏戰爭還沒熄火與通膨壓力下，投資布局建議減碼股票、增持債券。

但渣打銀行也認為，股市在歷經上半年大幅修正後，金融市場的評價面吸引力將逐步顯現，投資布局無須太過悲觀，只要保持「險中求穩、步步為營」，多元資產收益的投資策略仍大有可為，其中價值股與高評等債可望重獲青睞。

