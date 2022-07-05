台股破底翻靠內資拱人氣 外資連6賣與投信、自營商對作

台股今 (5) 日上沖下洗，高低震盪 387 點，所幸午盤過後逢低買盤積極進場，終場上漲 132.14 點，收 14349.2 點，三大法人呈現連 2 買，合計買超 61.7 億元，買盤主要來自內資，外資則呈現連 6 賣。

三大法人今日合計買超 61.74 億元，其中，外資小賣 2.58 億元，為連 6 賣，投信買超 19.97 億元，為連 8 買，自營商則買超 44.34 億元，呈現連 3 買。

外資賣超前 10 大標的依序為元大台灣 50 反 1 近 6.5 萬張，中信金、南亞均逾 1 萬張，緯創、開發金均逾 8500 張，元大台灣 507500 張，萬海和中鋼在 6000 張上下，華邦電和宏達電均逾 5000 張。

外資買超前 10 大標的分別有群創 1.5 萬張，華航 1.4 萬張，國泰金 1.3 萬張，新光金和長榮航均超過 1 萬張，中鴻、日盛金在 6000 張上下，元大金 5700 張，台積電和漢翔在 5000 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的分別有台灣大、鴻海均逾 3500 張，中華電、遠傳和元晶超過 3000 張，開發金、上海商銀、南亞和建大在 2000 張上下，華通近 1900 張。

投信賣超前 10 大標的則有漢磊近 5000 張，旺宏 3700 張，順德 2300 張，新唐、富邦元宇宙均逾 1800 張，定穎 1700 張，台燿 1100 張，台化、台塑和文曄在 900 張上下。

國泰證期研究部指出，目前仍有不少融資維持率偏低的個股持續進行減肥，投信破線停損股也進行中，但周一以來量能已相對萎縮，顯示停損賣壓逐漸減輕。

若從期貨下跌點數明顯少於現貨來看，逆價差持續收斂，顯示短線醞釀築底，只要國際股市未再進一步趕底，台股本周有機會出現跌深反彈。