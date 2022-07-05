7月上旬面板報價出爐 55吋以下電視持平上月底

集邦 (TrendForce) 旗下 WitsView 今 (5) 日公布 7 月上旬面板報價，由於各尺寸電視面板陸續跌破現金成本價，加上面板廠開始進行產能調控，55 吋以下電視面板價格持平上月底，整月來看，集邦研究副總范博毓預期，55 吋以下電視尺寸跌幅有機會顯著收斂。

WitsView 最新 7 月上旬報價統計，32、43、55 吋均與上月底持平，報價為 28、55、89 美元，65 吋以上大尺寸則較上月底下跌 3 美元，報價來到 124 美元，跌幅約 2.36%。

范博毓表示，電視需求仍偏弱，現階段幾乎全尺寸面板都已跌破現金成本，加上面板廠開始進行產能的調控，估 7 月 55 吋以下尺寸跌幅將明顯收斂，其中，32 吋目前仍有部分新興市場需求支撐，加上價格位於底部，因此跌勢不明顯，與最早跌破現金成本的 50 吋有機會率先止跌持平。

其他尺寸方面，范博毓預期，7 月 43 吋、55 吋仍將下跌 1-2 美元，大尺寸電視面板則因主要品牌客戶減少採購，造成面板廠一定的庫存壓力，因此跌幅仍重，估 65 吋、75 吋整月仍將下跌 5-7 美元、10-12 美元不等。

IT 面板報價方面，Witsview 統計，7 月上旬 21.5、23.8、27 吋顯示器面板較上月底下跌 1-1.5 美元，報價來到 45.8、58.1、70.7 美元，跌幅約落在 2% 上下，筆電面板 7 月上旬平均也下跌 0.8-1 美元，跌幅同樣落在 2%，僅 11.6 吋 Chromebook 主流尺寸持平上旬底，報價來到 25.1 美元。

范博毓指出，顯示器面板持續面臨需求疲弱的壓力，預計 7 月跌幅將落在 3-4 美元，筆電面板需求同樣維持低點，但 11.6 吋已回落至疫情前水準，估 7 月跌幅將收斂至 0-0.1 美元，14 吋、15.6 吋 HD TN 面板跌幅也將收斂，估 7 月跌 2.2-2.3 美元，14 吋、15.6 吋 FHD IPS 面板則維持 2.9-3 美元跌幅。