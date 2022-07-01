台股繼續破底 張錫：大盤明顯超跌8月有望啟動反彈

台股跌跌不休，7 月第一個交易日就大跌 482 點作收，投信投顧公會理事長張錫認為，台股大跌主要是外資跟融資在殺，從本益比來看，目前已是明顯超跌，預估 7 月聯準會若升息 3 碼利空出盡，8 月有望開啟跌深反彈行情。

台股持續破底下殺，第 3 季首日交易大盤仍不留情面，帶量重挫 482 點，收在 14343.08 點，成交量放大至 3000 億元，張錫今 (1) 日出席證交所董事長交接典禮，會後對於近期台股持續破底下跌態勢，發表上述看法。

張錫素有「多頭總司令」之稱，他認為，台股這波大跌主因是外資與融資在砍，事實上當大盤指數回測 15000 點後，台股本益比就降到 10 倍「非常低」的狀態，是明顯超跌。

張錫表示，台股的基本面仍佳，儘管部分產業有庫存調整壓力，但旺季需求只是遞延到第 4 季，而非消失，直言目前市場的修正有些反映過度，建議「還沒停損的人不用停損」。

張錫進一步指出，台股今年以來遭外資賣超金額逼近 1 兆元，加上適逢除權息旺季，部分股票因「假除息」使得維持率低於 130%，加上融資繼續減肥，導致大盤持續走跌，但預估在籌碼清洗完畢後，大盤指數有望加速趕底。

張錫認為，在原物料商品價格回檔後，通膨壓力有望緩解，屆時若聯準會真的在 7 月升息 3 碼，代表美元指數屆時也將觸頂，外資就有機會重回台股，並進一步帶動指數快速破底後彈升。