證交所新董座林修銘：台股受資金面影響走跌 市場終將回歸理性

證交所今 (1) 日舉行董事長交接，新科董座林修銘會後受訪時表示，台股近期走勢主要與國際資金連動有關，且台股比起鄰近韓股相對穩健，在產業發展與營收基本面加持下，市場終將回歸理性；至於創新板，今年 10 家目標數一定達標。

台股失守 15000 點關卡後，今天在台積電 (2330-TW) 等電子權值股持續走跌拖累，大盤指數持續破底下探，盤中指數重挫逾 330 點，低點下探 14481.53 點。

林修銘認為，台股有 6 成產業為科技業，股市下跌與國際資金有關，且相對於美股那斯達克指數、韓股指數，台股表現相對穩健，何況台股許多優質的好公司，包括高速運算、車用晶片、AR、VR 等技術產業前景長期備受看好。

基本面部分，林修銘說，台股企業今年第 1 季收益較去年同期約有 26%~27% 的增幅，前 5 月營收也有 6%-7% 的年增幅，認為在基本面穩健、產業發展有前景的情況下，投資市場終將會回歸理性。

另外，在創新板部分，林修銘表示，創新是台灣經濟成長的原動力，強調今年會有一家企業在創新板掛牌上市，目前還有企業持續洽談中，但今年 10 家掛牌的目標數不變，證交所將積極提高掛牌家數與擴大投資市場參與。

