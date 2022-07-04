三星成立半導體封裝工作小組 強化與大客戶合作

隨著先進製程逼近物理極限，朝先進封裝領域布局已成趨勢，不讓台積電 (2330-TW)(TSM-US)、英特爾 (INTC-US) 專美於前，三星電子近期也在負責晶圓代工業務的 DS 部門，成立半導體封裝工作小組 (TF)，直屬於 DS 部門執行長慶桂顯 (Kyung Kye-hyun)，強化三星與大型晶圓代工客戶在封裝領域的合作。

據韓國媒體 BusinessKorea 報導，三星半導體封裝工作小組 (TF) 在今年 6 月中旬成立，由來自 DS 部門的測試與系統封裝 (TSP) 工程師，及半導體研發中心的研究人員、三星電子記憶體與晶圓代工部門主管組成，目標要提出能強化客戶合作關係的先進封裝解決方案。

台積電、英特爾也積極投資先進封裝領域，據市場研究公司 Yole Development 研究顯示，今年全球先進封裝投資中，英特爾、台積電分居冠、亞軍，占比分別為 32% 與 27%，第三是日月光 (3711-TW)(ASX-US)，第四則是三星。

摩爾定律在 2D 晶片微縮上，面臨越來越多挑戰，不足以支撐製程推進需求，透過 Chiplet (小晶片)、異質整合、3D 堆疊技術，可替摩爾定律「延壽」，也使封裝技術漸漸由傳統封裝走向先進封裝，朝系統級、晶圓級等先進封裝技術邁進。

也因此，台積電、三星、英特爾均積極跨入先進封裝領域，台積電整合 SoIC(系統整合晶片)、InFO(整合型扇出封裝技術)、CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝) 等技術為 3D Fabric 平台，以服務 Google、超微等金字塔頂端客戶的高階封裝需求，日本 3DIC 研發中心也於 6 月 24 日落成啟用。

三星則是 2020 年推出 3D IC 封裝技術 X-Cube，著眼高效運算處理器、5G 連網數據晶片、AI 運算晶片等應用，DS 部門也在去年 6 月舉行的 Hot Chips 上表示，正開發 3.5D 先進封裝技術。三星成立半導體封裝工作小組後，未來能否拉近與台積電在先進製程上的差距，將備受市場關注。