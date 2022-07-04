加密貨幣夯 台灣銘板攜手誠研搶攻個人化冷錢包

加密貨幣受到全球關注，台灣銘板 (6593-TW) 今 (4) 日攜手誠研科技 (3494-TW) 宣布簽約合作個人化冷錢包（Cold Wallet）業務，看好冷錢包市場商機龐大，預計今年第三季起開始正式向通路推出。

冷錢包被認為是目前最安全的加密貨幣儲存方式之一，主要在於冷錢包是沒有連接到網路的加密貨幣錢包，被入侵的風險較小，冷錢包就像是一個交易憑證，要交易時必須插入實體裝置才能交易；而冷錢包除了有實體裝置外，通常也會設置對應的軟體，來方便用戶查看錢包裡的資產情況，而不會將私鑰置於危險之中。

台灣銘板宣布攜手誠研科技合作個人化冷錢包，主要利基在於台灣銘板為 VISA 與 Mastercard 授權製造大廠，營運已經超過 50 年，台灣銘板總經理印文正表示，歷經一年多研發，與全球其他冷錢包相較，功能防呆、碳排放最少、價格親民的 FortVax 冷錢包產品，今年將付諸量產。

根據研究機構 IMARC 集團最新報告指出，2021 年全球冷錢包市場價值達到 2.516 億美元，2022 年起將以年複合成長率 27.20% 的速度成長至 2027 年、達到 11.485 億美元。但是個人色彩濃厚的數位貨幣冷錢包，卻常因自有大型量產機台的限制而無法發揮，台灣銘板瞄準此商機因此進一步攜手誠研科技，迅速達成「個人化資安技術合作與全球總經銷」的共識。

台灣銘板總經理印文正指出，以目前時程來看，雙方合作個人化冷錢包，預計於今年第三季推出；同時，誠研計畫先從美國、新加坡、台灣市場著手，盼未來銷售業績持續增加。