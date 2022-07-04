才剛開始！亞洲新興市場 大規模外資出走

亞洲部分最大股票和債券市場（不計中國），正面臨比以往市場危機更大的外資出走，且此一過程可能才剛開始。

上季國際資金在七個地區市場淨拋售 400 億美元股票，自 2007 年以來出現的系統性壓力中，沒有哪個三個月期的外資流出，超越上季，例如 2008 年 9 至 11 月。

最嚴重拋壓出現在科技股密集的台灣和南韓，以及能源進口規模較大的印度，外資也大規模流出印尼債市。

上季外資淨流出台股的金額，達到 170 億美元，超越 2008 年 9 至 11 月全球金融海嘯、2013 年 6 至 8 月聯準會（Fed）縮減恐慌（taper tantrum）、2018 年 10 至 12 月 Fed 升息高峰期的規模。

台股上周五（1 日）崩跌 482.65 點或 3.26%，收在 14,343.08 點，創 2020 年 12 月下旬以來新低，成交值放大至 3,000 億元，隨著美股費半指數再度重挫、台積電 ADR 暴跌近 6%，法人認為，電子股前景疑慮未緩前，台股可能繼續測試底部。

通膨高漲和各國央行升息，導致全球經濟成長前景蒙上陰影，進而促使基金經理人撤離高風險市場，而美國經濟衰退疑慮，以及歐洲和中國供應鏈受阻擔憂，讓操盤手有更多理由售股。

Abrdn 亞股部門資深投資總監 Pruksa Iamthongthong 說：「在當前背景下，我們預料投資人對出口導向經濟體和高本益比市場的態度仍謹慎，由於經濟衰退風險上升，我們預料全球科技業的前景仍面臨不確定。」

Federated Hermes 基金經理人 Calvin Zhang 說，由於台灣、南韓的出口產品與日本相似，因此日圓貶值，也讓投資人擔憂台韓企業的市占率會下降，導致台韓股市面臨賣壓。

上月日圓兌美元匯價貶至 24 年新低，在日本央行按兵不動與 Fed 大舉升息的情況下，日圓成為今年來表現最差的 G-10 貨幣，投機者也加碼押注最終日本央行不得不調整寬鬆貨幣政策。