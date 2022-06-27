韓國招攬日本企業投資電池產業 6/28辦招商說明會

據《韓聯社》報導，韓國貿易投資振興公社 (KOTRA) 周一 (27 日) 宣布，為招攬日本充電電池領域的優良企業到韓國投資，將於 6 月 28 日以線上方式舉辦充電電池和電動車領域招商說明會。

這次 KOTRA 舉辦的招商說明會，估計將有 300 名來自日本的化學、材料、汽車零件、電子零件和機械製造商，對韓國充電電池和電動車產業感到興趣的人士參加。

屆時，韓國電池產業協會將說明充電電池市場的特性與展望，也請來日本隔離膜廠商 W-Scope 介紹該公司在南韓投資的成功經驗；現代汽車也會介紹電動車戰略；慶尚北道和忠清北道也將進行地區行銷。

韓國政府 2021 年 7 月宣布一項電池產業發展計畫，目標讓電池產業加速發展、盼能與該國半導體產業媲美；計畫結合 LG 能源解決方案、三星 SDI 和 SK 創新等 30 多家韓國企業，到 2030 年共同投資 40.6 兆韓元。

其中 LG 能源解決方案將投資 12.4 兆韓元於新一代電池技術研發和產線擴張；SK 創新將於 2025 年前在電池方面投資 18 兆韓元、在隔離膜方面投資 5 兆韓元；三星 SDI 則是專注在設施投資和研發計畫，該公司 2018 年到 2020 年期間在電池產業約投資 7 兆韓元，而今後也打算維持相同的投資規模。

另一方面，日本政府計畫在 2050 年之前達成碳中和目標，也選中二次電池產業來作為發展重點之一。