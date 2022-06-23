寧德時代「麒麟電池」亮相 續航里程逾1千公里

寧德時代（CATL）周四（23 日）推出第三代 CTP（Cell To Pack）技術新款車用電池「麒麟」，該公司稱，麒麟電池充電一次可行駛逾 1,000 公里，較其主要客戶特斯拉 (TSLA-US) 計畫的電池續航力高出 13%。

寧德時代麒麟電池擁有三大亮點：體積利率用高達 72%，續航里程突破 1,000 公里不再是問題、散熱面積擴大四倍，解決散熱不良問題、能量密度高達 255Wh/kg，較 4680 電池更高。

寧德時代推出的「麒麟電池」。(圖片：寧德時代)

該公司表示，麒麟電池電池比現有的車用電池更安全、更耐用，而且充電速度更快，預計在明年開始生產。

北京諮詢公司 Sino Auto Insights 董事總經理 Tu Le 表示，新一代電池對寧德時代來說是一個重要進步，讓該公司技術保持在創新領域的前端，同時也藉由麒麟電池的低成本特點獲得客戶青睞。

寧德時代 (300750-CN) 周四收漲 5.91%，報人民幣 536.97 元。

先前寧德時代確定 A 股定向增發價，成為今年全球大型股票發行交易之一，該公司將以每股 410 元人民幣的價格定向增發 1.0976 億股 A 股，募資 450 億元人民幣（67 億美元），並將募資用於中國四個城市的鋰離子電池生產和升級以及研發。