特斯拉2家新廠狂燒錢 馬斯克：已巨虧數十億美元

特斯拉執行長馬斯週三 (22 日) 表示，由於中國疫情和港口運輸瓶頸衝擊電池供應，新投產的美國德州及德國柏林兩家超級工廠面臨增產困境，目前已狂燒數十億美元。

馬斯克接受矽谷特斯拉車主俱樂部 (Tesla Owners of Silicon Valley) 訪問時透露，電動汽車電池短缺和供應鏈障礙讓特斯拉損失慘痛。他表示：「柏林超級工廠和德州超級工廠現在都是超級燒錢的熔爐，真的就像是巨大轟鳴聲，都是燒錢的聲音。」

馬斯克：柏林超級工廠和德州超級工廠現在都是超級燒錢的熔爐 (圖片：AFP)

馬斯克進一步解釋，特斯拉德州廠產能無法提升，是因為依賴中國供應新型 4680 電池，才能達至預定產能，然而上海封城打擊相關供應鏈，電池供應受限制，很多汽車配件工具卡在中國港口，而且柏林廠情況也沒好到哪去。

不過馬斯克表示：「這一切都將很快解決，投產需要耗費的精力比當初建造它的時候還要多，這需要大量的關注。」

馬斯克稱，供應鏈瓶頸是特斯過去兩年面對的最大挑戰，目前他最大的擔憂之一是如何讓特斯拉工廠保持營運而不破產。

特斯拉正加足馬力擴充產能並撙節支出。馬斯克近日決定在未來三個月內裁員 10% 的受薪工人來削減成本，約佔全體員工的 3.5%。根據一份內部備忘錄顯示，特斯拉上海超級工廠 7 月將減產兩週，升級工廠設備，目標在 7 月底開始增產。

特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 0.40% 至每股 708.26 美元。摩根士丹利週三將特斯拉目標價從原先的每股 1,300 美元下調至 1,200 美元，維持「增持」評級。