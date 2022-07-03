台積電市值失守4000億美元大關 跌至全球第十三大

美股費半上周五殺聲隆隆，收黑大跌 3.8%，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 也難逃血洗、暴跌近 6%，市值跌破 4000 億美元大關、降至 3993 億美元，由全球市值第十二大企業，滑落至第十三大，遭 VISA 以 4215 億美元超車。

台積電 ADR 上周五大跌 5.81%，收在 77 美元，跌破 80 美元整數關卡。台積電股價 5 月 31 日衝至波段新高 560 元後，隨著外資提款，6 月單月市值就蒸發 2.17 兆元，上周遭外資連四賣、共出脫超過 2.6 萬張。

台積電將於 7 月 14 日召開法說，在車用、高效運算需求續強下，台積電第一季法說會時上調今年營收成長，有機會超越前次預估的 24-29%，但在台積電三大客戶蘋果、超微 (AMD-US) 、輝達 (NVDA-US) 傳調整訂單下，市場憂心，第三季半導體產業恐旺季不旺，台積電也可能因此下修全年營收展望。

半導體產業景氣修正已成市場共識，美系外資最新報告認為，明年起市場需求趨緩，台積電 8、12 吋價格可望分別成長 5%、4%，不過在終端需求轉疲下，產能利用率將微幅滑落，分別下滑至 89%、91%，重申買進評等，但目標價已由 912 元下調至 857 元。