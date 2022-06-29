特斯拉Autopilot團隊傳200人遭解雇

知情人士透露，特斯拉因關閉美國加州一處工廠，裁減自動輔助駕駛 (Autopilot) 團隊約 200 名員工，是這家電動車大廠近期裁員行動中規模較大的一次。

根據消息來源，被解雇的員工已在周二收到通知，他們隸屬於聖馬提歐 (San Mateo) 辦公室，負責分析與自駕輔助功能有關的顧客車輛資料。被裁員者有很多是資料註解 (data annotation) 方面的專家。

特斯拉已把總部從加州遷至德州，正在德州奧斯汀和德國的柏林興建工廠。這次裁員的聖馬提歐辦公室共雇用 30 人，有部分員工已經轉移到鄰近工廠。

特斯拉近年大舉招兵買馬，全球員工數約 10 萬人，但最近開始裁員。執行長馬斯克 6 月中旬曾說，對經濟有種「超級糟糕」的感覺，將在接下來三個月內解雇 10% 正職人員，但計劃增加時薪員工數，整體員工人數一年內將不減反增。

特斯拉的縮編主要集中在之前擴編過於快速的領域，已知一些人力資源部門的員工和軟體工程師遭裁，還有一些被解雇的員工才剛到職短短幾個禮拜。

這波裁員也影響高階職務，包括新加坡地區經理，特斯拉最近還取消原訂本月在中國舉行的三場招聘活動。

特斯拉 (TSLA-US) 股價周二重挫 5%，以每股 697.99 美元作收，盤後續跌不到 1%。該股今年來至周二收盤共重挫 34%，遠超過標普 500 同期 20% 跌幅。

特斯拉近期目標價屢屢遭砍，巴隆周刊 (Barron"s) 分析，700 美元將是其股價的牛熊關鍵，要守住 700 美元至少一周，才可能打破下跌趨勢。