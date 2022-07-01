〈美股早盤〉經濟衰退影響市場情緒 下半年開局黯淡 主要指數漲跌互現

臉書母公司 Meta 日前警告要為嚴重的經濟衰退做好準備、高盛表示股市再度大跌的風險仍相當高，市場情緒不穩，擔憂央行為遏止通膨的激進舉措會對經濟成長造成衝擊，美股周五（1 日）開低，隨後道瓊、標普、那指翻揚，費半跌幅收窄。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 120 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌漲逾 60 點或近 0.6%，標普 500 指數漲逾 0.5%，費城半導體指數跌逾 2%。

由於市場對經濟衰退的擔憂更勝對通膨失控的擔憂，風險資產周五繼續成為拋售的目標。另外，聯準會（Fed）政策制定者堅決要讓通膨率回到 2% 的目標水準，投資人正在評估大幅升息對經濟的衝擊。

股市和債市本周均受到資金外流的沖擊，因為投資人擔心，在通膨失控和央行立場強硬的背景下，全球經濟可能出現萎縮。

美國銀行援引 EPFR Global 的數據說，在截至 6 月 29 日的一周內，約有 58 億美元撤出全球股票基金。數據顯示，債券贖回規模為 170 億美元。

過去 6 個月，全球企業的債券發行規模超過 2020 年全年的規模。調查數據顯示，到目前為止，2022 年已有 70 多筆交易被延遲或取消。

高盛策略師表示，股市再度大跌的風險仍相當高，原因是投資人認為經濟只會陷入溫和衰退。Christian Mueller-Glissmann 為首的高盛策略師團隊在報告中表示：「今年資產價格下跌的原因是利率和通膨升高。除非債券殖利率開始下降，為經濟衰退疑慮推高的股票風險溢價提供緩衝，否則股市恐進一步下跌。」

截至台北時間周五（1 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

柯爾百貨 (KSS-US) 早盤下跌 18.91%，至每股 28.94 美元

柯爾百貨 (Kohl’s) 宣布，將業務出售給 The Vitamin Shoppe 母公司 Franchise Group (FRG-US) 的談判宣告中止。柯爾百貨表示，自競標以來不斷惡化的零售與金融環境對交易構成重大障礙，由於消費者支出更加謹慎。此外，柯爾百貨還調降第 2 財季財測。

美光 (MU-US) 早盤下跌 3.85%，至每股 53.15 美元

晶片製造商美光 (Micron) 和 AMD (AMD-US) 在內的少數企業公司正在釋出訊號，隨著通膨上升和經濟降溫壓縮消費者和企業支出，持續兩年之久的全球半導體晶片短缺問題正在緩解，晶片股數年的好光景恐即將畫上句號。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，行業需求已經減弱，最近的研究表明，今年的 PC 出貨量將下降近 10%，而智慧手機出貨量預計將下降近 6%。

Meta(META-US) 早盤下跌 2.7%，至每股 156.89 美元

Meta Platforms 執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）日前向員工表示，今年會將招聘工程師的計畫縮減至少三成，警告應為嚴重的經濟衰退做好準備。

祖克伯表示，Meta 已將今年的工程師招聘目標從下前的約 1 萬名調降至約 6,000 至 7,000 名。除了減少招聘人數外，公司還保留部分職缺，以應對流失的人力，同時加大績效管理力道，淘汰不適任的員工。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 終值報 52.7，預期 52.4，前值 52.4

美國 6 月 ISM 製造業指數報 53，預期 54.9，前值 56.1

美國 5 月營建支出月增率預期 0.4%，前值 0.2%

華爾街分析：

AXA IM Core 首席投資長 Chris Iggo 在給客戶的報告中寫道，通膨是央行官員的重點，而投資人最擔心的是虧損。他稱：「利率與通膨市場認為，貨幣緊縮將足以降低通膨，但要做到這一點，還需要讓經濟成長付出代價。」

ING 分析師在一份報告中表示：「美元仍接近今年高點，因為雖然人們擔心經濟衰退，但是 Fed 仍然專注於通過加息解決通膨，這個核心假設沒有動搖。」

亞股周五也大幅下跌，Natixis 歐洲宏觀研究主管 Dirk Schumacher 表示，雖然亞太地區尚未陷入衰退，但投資人擔心可能會陷入衰退。他補充說：「在歐洲，乃至全球，周期性的情況看起來都不太好。」