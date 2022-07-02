〈美股盤後〉三大指數第三季開局強勁 台積電ADR暴跌近6%

美股下半年首個交易日，經濟數據持續抑制市場情緒，美股週五 (1 日) 開盤後呈現震盪局面，美光釋出低於預期的財測後，晶片股一路下殺，不過尾盤買盤進駐公用事業、非必需消費品和房地產類股，加上下週一假期前交投清淡促使美股反彈加劇，道瓊、標普和那指終場同步收紅，僅費半收黑 3.83%，台積電 ADR 暴跌近 6%。

綜觀本週，道瓊週跌 1.3%、標普週跌 2.2%、那指週跌 4.1%，均創下五週來的第四週下跌。

數據方面，美國 6 月 ISM 製造業指數降至 53.0，低於市場普遍預期的 54.9，自 2020 年 6 月以來最低，其中新訂單指數受長期供應緊張與需求疲軟，出現兩年來首次萎縮，進一步證明美國經濟正在迅速放緩。

亞特蘭大 Fed GDPNow 指標預計第二季 GDP 成長率將收縮 2.1%。再加上第一季下跌 1.6%，已符合技術面的衰退定義。儘管出現更大幅度的收縮，這也引發市場猜測聯準會可能比預期更早地結束升息週期。

野村證券指出，美國連續二季出現技術性衰退的風險正在上升，美國官方承認的經濟衰退或於第四季到來。

展望美股後市，高盛週五發布報告警示，美股再次暴跌的機率依舊很高，因為投資人目前僅定價溫和的經濟衰退。摩根士丹利預估，美股恐將再跌 10% 後才會觸底。隨著牛熊指標連續第三週極度看跌的狀態，美銀分析師稱市場即將迎來衰退衝擊。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.48 億例，死亡數突破 633 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週五 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數收紅，公用事業、非必需消費品和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.62%；Meta (META-US) 下跌 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.15%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.07%。

道瓊成分股逾半收紅。麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.46%；可口可樂 (KO-US) 上漲 2.34%；波音 (BA-US) 上漲 2.28%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.91%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.86%。

費半陷入血海，AMD、美光和 NVIDIA 等多個成分股均創 52 週新低。AMD (AMD-US) 下跌 3.66%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.20%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.18%；美光 (MU-US) 下跌 2.95%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.33%； 高通 (QCOM-US) 下跌 3.30%。

台股 ADR 以台積電表現最弱勢。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 5.81%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.09%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 3.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.53%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.62% 至每股 138.93 美元。蘋果即將於 7 月 28 日發布最新財報，摩根大通表示，儘管存在供應鏈問題和宏觀經濟狀況，但蘋果即將公布的財報業績可能會超過華爾街的預期。

台積電 ADR (TSM-US) 大跌 5.81% 至每股 77.00 美元，換算價為 458.38 元，折溢價率 1.08%。半導體業者週五透露，因庫存水位過高，台積電三大客戶蘋果、AMD 和 NVIDIA 罕見下修訂單，其中蘋果 iPhone 14 新機出貨目標大減 10%。

美國記憶體晶片製造商美光預計第三季銷售大幅下降並將減產，美光執行長 Sanjay Mehrotra 坦言今年 PC 出貨量市場跌近 10%，智慧型手機出貨量預計下跌 5%。

(圖片：AFP)

美光 (MU-US) 週五下跌 2.95% 至每股 53.65 美元，拖累半導體類股全面受挫，個人電腦品牌大廠惠普 (HPQ-US) 收跌 2.78%、戴爾 (DELL-US) 大跌 7.53%。

Meta(META-US) 下跌 0.76% 至每股 160.03 美元。Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 日前向員工表示，嚴重經濟衰退恐降臨，今年工程師招聘人數至少縮減三成。

通用汽車週五宣布，晶片短缺和供應鏈中斷影響之下，延誤近 10 萬輛汽車的生產，因此第二季汽車銷量下降 15%。加拿大皇家銀行點評：「儘管消息令人失望，但值得注意的是，通用汽車預計將在 2022 年底之前完成生產並出售給經銷商。」通用汽車 (GM-US) 週五早盤一度挫跌至每股 31.26 美元的單日低點，隨後震盪收紅 1.35% 至每股 32.19 美元。

空中巴士 ADR (EADSY-US) 上漲 3.58% 至每股 25.16 美元。中國三大航空週五宣布，與空中巴士簽約合計購買近 300 架客機，金額超過 370 億美元。

經濟數據

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 終值報 52.7，預期 52.4，前值 52.4

美國 6 月 ISM 製造業指數報 53，預期 54.9，前值 56.1

美國 5 月營建支出月增率報 - 0.1%，預期 0.4%，前值 0.2%

華爾街分析

Simplify ETFs 執行長 Paul Kim 指出：「今年全年都是通膨和經濟增長放緩之間的推拉戰爭，聯準會一方面需要緊縮金融環境以應對通膨巨獸，另一方面又要努力避免恐慌。我認為，美國現在已經陷入衰退，唯一的問題在於衰退會有多嚴重？我們不太可能實現經濟軟著陸。」

Destination Wealth Management 創始人 Michael Yoshikami 預估，聯準會最早可能會在今年降息。

Yoshikami 指出：「通膨現在正在失控。聯準會將發出非常強烈的訊號，表明他們正在尋求控制通膨，這將使經濟陷入緩慢增長、停滯性通膨或衰退的環境，然後我認為聯準會將開始今年晚些時候再次降息，如果聯準會讓經濟更接近衰退，打破高通膨，這不一定是壞事。」

鉅亨溫馨提醒：美股下週一 (7 月 4 日) 因美國獨立日休市一天。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主