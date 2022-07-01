比照聯航 美國航空提議為機師加薪約17%

美國航空 (AAL-US) CEO 伊索姆 (Robert Isom) 周四 (30 日) 表示，根據最新合約，該公司將為其機師提供總計近 17% 的加薪幅度。

這項向聯合機師協會 (Allied Pilots Association) 提出的最新提案，距競爭對手聯合航空 (UAL-US) 與其機師工會達成 18 個月內總共加薪超過 14% 的暫定協議不到一周時間。

聯合航空是第一家在疫情中提出加薪的美國主要航空公司，但工會周四表示將暫停與機師提供資訊，以評估美國航空的新方案。

本月稍早，伊索姆表示，一旦美航的交易細節公布，美國航空將向該公司約 15000 名機師提出最新的報價。

美國航空業正面對機師短缺問題，尤其是在較小的支線航空。與此同時，旅遊需求飆升，令許多航空公司措手不及，尤其是在旅行高峰期。

工會還將在合約談判中納入上月達到 8.6% 的高通膨因素影響。

美航的提議包括在簽約時加薪 6%，然後在 2023 年初和 2024 年初加薪 5%。

伊索姆表示，「聯航率先提出加薪，我們也為我們的團隊提出同等報價。」他指的是機師的薪酬水平。幅度的差異在於聯航機師的薪酬普遍較高。

美國航空機長兼工會發言人塔傑 (Dennis Tajer) 表示，APA 正在審查該提案。