貿易赤字創紀錄 拖累經濟成長 美國第1季GDP終值衰退1.6%

美國政府周三 (29 日) 證實，因創紀錄的貿易逆差，美國經濟在第 1 季收縮，但由於國內需求強勁，情況十分矛盾。

政府在第三次 GDP 預估中表示，上季國內生產總值 (GDP) 折合年率下降 1.6%，較上月報告的衰退 1.5% 有所修正。第 4 季經濟以強勁的 6.9% 的速度成長。

上季 GDP 的下降也反映出供應鏈錯位和勞工短缺，企業庫存積累的速度相對於第 4 季的活躍速度有所放緩。

不包括貿易、庫存和政府支出的國內私人購買最終銷售額，在上季成長了 3.0%。之前報導指稱，這項衡量國內需求的指標以 3.9% 的速度成長。

經濟似乎已從第 1 季的低迷中反彈，4 月消費者支出加速。

整個 5 月，企業設備支出保持穩健，而隨著出口創歷史新高，商品貿易逆差顯著收窄。

但隨著聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策以對抗通膨，加劇了對經濟衰退的擔憂，反彈正在失去動力。

Fed 本月將政策利率調升了四分之三個百分點，為 1994 年以來的最大漲幅。自 3 月以來，Fed 已將基準隔夜利率調升 150 個基點。

5 月零售額下降，而新屋開工率和建築許可下降。消費者信心在 6 月觸及 16 個月低點。