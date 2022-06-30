美國經濟衰退前景 消費者荷包捏緊 為何旅遊股仍可望昂首

今年夏季，新冠疫情放緩的美國出現「報復性旅遊潮」，航空公司一票難求，許多產業觀察家預期這熾熱的旅遊需求今年稍晚才會降溫，但巴克萊認為，投資者對旅遊股和休閒股的熱情依舊火燙。

分析師 Brandt Montour 追蹤並看漲美國遊戲、住宿和休閒產業，儘管消費者支出預計放緩，但對於他所追蹤的許多公司來說，「消費者轉向偏好體驗以及累積的需求，應可緩解此衝擊。」他寫道。

位居 40 年高點的通膨率讓許多消費者擱置權衡性零售商品，因為他們優先採購必需品而非配飾。

然而，消費數據顯示，美國消費者大致上將剩下的錢花在疫情期間無法進行的活動體驗上，而非疫情期間囤購的衣服配飾。例如，根據官方零售銷售數據，最近幾個月消費者在餐廳花費的金額較去年同期增加 2 位數百分比。

「進入今年下半年和 2023 年，消費者支出可能會放緩，但旅遊和休閒產業將證明相對具有彈性，因為該產業受益於消費者偏好的轉變和餘下被壓抑的需求。」

「然而，並非一般旅遊和休閒股都值得買進，必須挑選擁有持久且不斷增長的現金流，以及現行估值令人信服的公司股票。」他寫道。

Montour 看好地區性賭場，包括 Caesars Entertainment (CZR-US)、Penn National Gaming (PENN-US)，以及 Boyd Gaming (BOYD-US)。在住宿公司中，他喜歡凱悅酒店 (Hyatt Hotels) (H-US)，而在郵輪股中他選擇皇家加勒比 (RCL-US)。

上述股票他均評為「加碼」。