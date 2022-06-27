〈房產〉住宅附帶車位交易占比提升 南投、屏東居前兩名

住宅附帶車位的需求全面延伸，房仲業者引用統計指出，比較疫情前後大樓華廈含車位交易棟數的佔比變化，其中南投縣佔比增加最多，今年第一季占比為 45.8%，年增 29.4 個百分點；第二名為屏東縣，提升 20.9 個百分點；苗栗縣則居第三，上揚了 16.6 個百分點，花蓮縣及新竹縣分居四、五名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，六都地貴人稠，車位成本高，購屋買車位還得看口袋夠不夠深。近年疫情影響下，民眾的生活模式逐漸「溫室化」，居家辦公降低了日常通勤的頻率，民眾租屋買房都逐漸轉向人群集中度低、空氣清新、空間開闊的蛋白區。

不過，相對大眾運輸網路較不密集的縣市，提高對私家車的仰賴程度，加上車位價格低，又受疫情催化，因而帶動了蛋白縣市的含車位交易比例。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，非都會區縣市的大樓華廈含車位交易佔比增加，除了疫情的推波助瀾外，也與當地「車位成本親民」及「產品型態轉變」有關。

觀察占比增加最多的縣市，南投和屏東車位平均價格每個約 40 萬元左右，名列第五的新竹縣最貴，平均 99.4 萬元，意即百萬元有找就能買一個自有車位，對照台北市平均約 200 萬元的價格，在中南部買車位的門檻相對平實，使購屋族加購車位的意願提高。

陳定中表示，中南部民眾過去較仰賴路邊停車或透天門前的空間停車，因此住家停車位非「必需品」，不過近年「小宅化」、「社區化」的風潮也往南吹，市場主流從透天厝慢慢轉向大樓華廈產品，且大樓華廈多半分布在停車較不便的鬧區，加深了自購車位的必要性，因此附帶車位的物件，在蛋白縣市的房市交易中愈來愈吃香。



