〈房產〉房市趨觀望 5月房貸餘額年增率連2跌 寫15個月來新低

台灣央行今 (27) 日公布 5 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 906 億元、2 兆 9256 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率持續下滑 0.19 個百分點至 9.2%，呈現連 2 跌，並創 2021 年 3 月以來新低增幅，而土建融餘額年增 13.3%，則較上月持平。

央行說明，隨著升息啟動，料後續房貸利率仍將維持上升趨勢，使市場對房市趨於審慎，以剛性需求為主，升息對抑制房市的成效正陸續顯現。

央行甫公布 5 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 685.81 億元，較上月略增 71.03 億元，房貸利率 1.601%，則較上月續增 0.04 個百分點，不僅連 6 月上揚，也創 2020 年 2 月來新高。

房仲業者指出，接連升息不僅令民眾購屋會猶豫，業者推案速度規模也可能放緩，在買賣雙方皆採保守策略下，估計房市接下來的供給量和交易量將雙雙縮水。

另一方面，由於國內經濟成長表現下修，影響民眾實質購買力、家庭所得和財富、就業狀況以及建商推案態度，房仲業者也預期民眾未來半年購屋意願將相較去年同期保守，自住需求不排除遞延。