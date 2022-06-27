〈房產〉民宿投資夯 全台3年增加1495家 澎湖密度最高

全台民宿投資夯，房仲業者統計，目前全台共有 5891 家民宿，3 年來全台民宿業家數大幅成長 34%，增加 1495 家，主要受惠各國邊境管制逐漸鬆綁，國內旅遊尚有契機，因此仍有投資人對旅宿業有興趣，其中彰化成長家數最多，增幅 92.3%，密度來看則是澎湖最高，每平方公里就有 6 家民宿。

房仲業者分析，民宿與旅館相比較，規模小、門檻低，且許多家庭式民宿經營模式，經營者可自住、自用，因此投資人趨之若鶩。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，全台各縣市民宿家數成長最多縣市第一名為彰化縣，3 年成長 92.3%，屏東縣雖然成長幅度 53.7% ，僅排第七名，但今年家數 841 間居冠全台，不過，若以各縣市面積計算民宿密度，統計各縣市每平方公里有多少家民宿，則是澎湖縣、連江縣 (馬祖)、金門縣等離島地區遙遙領先，其中澎湖縣密度最高，每平方公里就有 6 家民宿。

大家房屋澎湖誠信加盟店店東葉俞麟指出，澎湖房地產都具有休閒觀光性質，且有「農變建制度」的利多，一般農業區農牧用地或養殖用地可申請變更為甲種建築用地，建蔽率最高可達 50%，相較於本島農地興建農舍建蔽率僅 10%、限制多、地價高，澎湖不動產有其吸引力，買方約有 5 成來自外地，有 2 成為在本島就業的澎湖人，退休後在澎湖置產蓋民宿，外地買方及在本島就業的澎湖人士的主力訴求為可經營也可當休閒宅使用，另外 3 成則是本島從事觀光相關產業，其第二代多選擇經營民宿，因此澎湖縣民宿可蓬勃發展。

除了各地本身的觀光條件外，各地方政府也積極推動觀光產業，郎美囡表示，近幾年各地方政府力推在地深度旅遊，如彰化縣政府推行觀光圈政策，由地方政府主動整合觀光資源及強化行銷曝光，讓國旅更顯精緻，增加國內旅客，也提高投資意願。